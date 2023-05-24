Суперфуди в порошку: чи справді вони так корисні?

Існує думка, що додавання до раціону суперфудів підвищує вашу енергію, допомагає травленню, підтримує імунну систему та багато іншого. Але експерти в галузі охорони здоров'я мають стосовно цього деякі сумніви.

Рекламу корисних порошків із суперфудів зараз складно не помітити. Всього одна ложка такого порошку, розведена в склянці води, збалансує ваш раціон, наситить організм необхідними вітамінами та мінералами, покращить травлення та додасть енергії – йдеться у їхньому маркетингу. У складі таких порошків зазвичай вітаміни, мінерали, та інші модні інгредієнти, серед яких пробіотики, насіння чиа, ашваганда та інші. Про це пише The New York Time

Шлях до здоров'я

"Вони такі привабливі, — каже доктор Маріон Нестле, почесний професор дієтології, харчових досліджень та громадського охорони здоров'я Нью-Йоркського університету. "Ви думаєте: "О, це буде так просто".

Але, як і в більшості випадків, пов'язаних з харчуванням, вам, ймовірно, знадобиться більше ніж одна мірна ложка порошку, щоб покращити своє самопочуття.

Склад

Списки інгредієнтів на вебсайтах та упаковка порошків можуть читатися як словесний салат із модних слів. Зазвичай це звичайний набір вітамінів та мінералів: вітаміни Е та С (які є антиоксидантами), біотин (або вітамін В7, який допомагає засвоювати їжу) та вітамін В12 (який необхідний для здоров'я крові та нервових клітин).

Багато "суперфудів у порошку" також містять рослинні білки (наприклад, гороховий білок або протеїновий порошок з коричневого рису); подрібнені фрукти та овочі, такі як броколі, шпинат та капуста; та додаткові пробіотики (корисні для мікробіома) та пребіотики.

Ви також можете знайти групу рослинних речовин, зокрема ашваганду, женьшень і радіолу, які називаються адаптогенами і покликані допомогти при низці хвороб, враховуючи боротьбу зі стресом і збільшення енергії, а також корінь кульбаби, шипшину та розторопшу, екстракт насіння.

Ефект суперфудів?

Якщо ви вже дотримуєтеся збалансованої дієти, і у вас немає дефіциту будь-яких вітамінів або мінералів, вам, ймовірно, не потрібно приймати подібні добавки, вважають експерти.

"Суперфуди в порошку" часто містять набагато більше рекомендованої добової норми багатьох вітамінів і мінералів — наприклад, одна порція AG1 порошку виробництва Athletic Greens, забезпечує більше 550 відсотків добової норми вітаміну Е, що рекомендується, і 1100 відсотків від рекомендованої добової норми біотину.

Здебільшого ваше тіло може впоратися з цим надлишком поживних речовин, зазначає доктор Джерард Маллін, доцент Медичного центру Джона Гопкінса, який спеціалізується на гастроентерології. Ваші нирки впораються і позбудуться більшості з них, сказав він. Але, на думку лікаря, деякі вітаміни, такі як вітаміни A, D, E і K, можуть викликати негативні наслідки для організму, якщо досягнуть досить високого рівня, хоча це трапляється рідко.

Що стосується додаткових пробіотиків, то немає чітких доказів того, що вже здорові люди стануть здоровішими, якщо регулярно їх прийматимуть, каже доктор Нестле. Вона додала, що добавки з пребіотиками можуть стимулювати регулярну дефекацію та сприяти здоров'ю кишечника, проте остаточного рішення про їхню необхідність для більшості людей немає.

Багато адаптогенів, такі, як ашваганда і женьшень, століттями використовувалися в східній медицині, частково через їхні передбачувані властивості у боротьбі зі стресом. Але якісних доказів, що вони можуть стабілізувати ваш настрій або зменшувати тривогу, відсутні.

"Клінічних випробувань, що показують, наскільки вони ефективні, не проводилося, лише рекламні ролики", — додав доктор Маллін.

Представники Athletic Greens і Huel заявили, що, хоча в деяких наукових дослідженнях було виявлено зв'язок між окремими інгредієнтами в їх продуктах та певною користю для здоров'я, жодне незалежне дослідження не оцінювало користь для здоров'я самих продуктів.

За словами доктора Нестле, при виробництві суперфудів, коли подрібнюють, наприклад, броколі або шпинат, добавки або порошки, частина вітамінів та інших корисних компонентів втрачається, в тому числі частина клітковини, яка необхідна для регулювання травлення та підтримки здоров'я кишечника.

За словами доктора Малліна, краще отримувати поживні речовини із цілісних, необроблених продуктів.

І багато з цих порошків мають досить високу ціну — 30 порцій від Athletic Greens починаються з 79 доларів, тоді як версія Daily Greens від Huel коштує 45 доларів, а порошок Supergreens від Enso Superfoods коштує 59,99 доларів.

"Чому б просто не з'їсти трохи шпинату? Я не зовсім розумію", — зазначає доктор Нестле. Крім того, ви не завжди можете бути впевнені, що те, що вказано на етикетці, відповідає вмісту упаковки.

За словами доктора Коена, при покупці харчових добавок важливо звертати увагу на сертифікати, такі як Фармакопея США або NSF на етикетках, що гарантує якість інгредієнтів.

Експерти кажуть, що ці порошки, ймовірно, не становлять великого ризику для звичайної людини, але вони також не можуть принести багато користі. "Хочеш взяти їх, візьми", — каже доктор Нестле. "Але це не вирішить проблеми із харчуванням".

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