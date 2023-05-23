Ягідний сезон 2023: скільки полуниці можна з'їсти без шкоди здоров'ю

Полуниця – одна з перших ягід сезону – вже заполонила прилавки і просить купити її негайно. Чим вона корисна і яка добова порція полуниці не зашкодить вашому здоров'ю?

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Полуниця — солодка, соковита ягода, з чудовим вітамінним складом. У ній містяться вітаміни групи В, Е, А, а також залізо, фолієва та аскорбінова кислоти. Вітаміну С у полуниці міститься навіть більше, ніж у цитрусових, тому з'ївши всього 100 г полуниці ви отримаєте добову норму цього цінного вітаміну. Вчені вважають, що полуниця покращує пам'ять та підтримує клітини головного мозку, запобігаючи його старінню.

Але це зовсім не означає, що її можна їсти без почуття міри, адже у полуниці міститься фруктоза, при надмірному споживанні якої підвищується рівень інсуліну. Скільки ж можна з'їсти полуниці на день? Про це ми запитали у нутриціолога та інструктора зі здорового харчування Наталії Козак.

"Сезон ягід дуже короткий, тому в цей період я не особливо звертаю увагу на норми. Я відверто збільшую норму ягід цього сезону. Але все ж таки потрібно орієнтуватися на максимально допустимі дози.

Полуниця дуже ситна ягода, багата вітаміном С, водою та харчовими волокнами. Також вона має у своєму складі магній, амінокислоти. Фруктоза у складі становить 2,44 г на 100 р. Якщо у всьому іншому бачу лише користь, кількість фруктози бажано контролювати. Доза фруктози на добу становить 40 г. Тому, враховуючи вміст фруктози ще й у певних овочах, додавайте по 300-400 г ягід до кожного їди і будьте щасливі. Але враховуйте, що якщо в раціоні є ще й фрукти, то в їхньому складі значно більше фруктози. Відповідно, потрібно пропорційно зменшити порцію ягід".

Найбільше корисних речовин міститься в щойно зірваній і не обробленій полуниці. Крім того, вона ідеальний продукт для тих, хто стежить за фігурою, адже в 100 г цієї ягоди міститься лише 38 ккал. Однак все ж таки не слід використовувати її для розвантажувальних днів.

Якщо ви здорові і не страждаєте на хронічні захворювання ШКТ, то сміливо можете їсти досить велику кількість ягід на день. Однак, якщо у вас є виразка, гастрит, шлункові кольки або підвищена секреція шлункового соку, то полуницю у своєму раціоні слід різко обмежити максимум 200 г на добу.

Також не слід забувати, що полуниця – один із найсильніших алергенів, тому її з особливою обережністю слід вживати алергікам, маленьким дітям та майбутнім мамам.

Раніше Фокус писав про історію найпопулярнішого десерту Вімблдону, а також про те, які салати можна приготувати з полуницею у новому сезоні.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.