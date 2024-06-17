Погода в Україні: синоптикиня розповіла, коли літня спека прийде на зміну дощам (карта)

За словами Наталії Діденко, майбутній тиждень буде теплішим за минулий і температура повітря очікується значно вищою. Водночас суха погода застане не всі регіони і десь знову пройдуть короткочасні дощі.

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Останні кілька тижнів погода не радує українців сонячними днями, проте найближчим часом ситуація може змінитися. Детальним прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, у вівторок, 18 червня, дощів стане суттєво менше. Усе завдяки антициклону Ziggi, який діятиме над українською територією. Відповідно — сухої погоди стане набагато більше.

"Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині та ввечері 18-го червня на Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Та все ж завтра в Україні буде багато сонця і швидше без опадів", — написала Наталка Діденко.

А ось про температуру повітря синоптикиня написала, що вона починає надолужувати літні можливості. 18 червня очікується +26...+31 градус. У Сумській, Харківській та Чернігівській областях буде від 23 до 26 градусів тепла.

У Києві переважно без опадів пройде вівторок, проте надвечір можливий дощ із грозою. Температура повітря буде на рівні 27 градусів тепла.

"Хоча й дощі серйозні малоймовірні, проте насичене вологою від нещодавніх злив повітря буде парким, густим, буде важкувато дихати, наче міні-крапельки води висітимуть у повітрі. Тиждень буде теплим, аж до спеки. Хіба що в четвер короткочасно похолодає на півночі, заході України. Літо входить у найщедрішу і найтеплішу пору", — підсумувала Наталка Діденко.

В Україну наближається суха погода без дощів Фото: facebook / Наталья Диденко

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що Європа потерпає від природних катаклізмів. Майорку затопило, Афіни накрила жахлива спека в 40 градусів, а біля Сен-Тропе вирують лісові пожежі — і все це лише за останній тиждень.