Погода в Украине: синоптик рассказала, когда летняя жара придет на смену дождям (карта)

По словам Натальи Диденко, предстоящая неделя будет теплее прошлой и температура воздуха ожидается значительно выше. В то же время, сухая погода застанет не все регионы и где-то вновь пройдут кратковременные дожди.

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Последние несколько недель погода не радует украинцев солнечными днями, однако в ближайшее время ситуация может измениться. Детальным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, во вторник, 18 июня, дождей станет существенно меньше. Все благодаря антициклону Ziggi, который будет действовать над украинской территорией. Соответственно — сухой погоды станет намного больше.

"Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу на Сумщине, Харьковщине, Волыни, Ровненской области и вечером 18-го июня на Черниговщине, Житомирщине и Киевщине. И все же завтра в Украине будет много солнца и скорее без осадков", — написала Наталья Диденко.

А вот про температуру воздуха синоптик написала, что она начинает наверстывать летние возможности. 18 июня ожидается +26…+31 градус. В Сумской, Харьковской и Черниговской областях будет от 23 до 26 градусов тепла.

В Киеве преимущественно без осадков пройдет вторник, однако под вечер возможен дождь с грозой. Температура воздуха будет на уровне 27 градусов тепла.

"Хотя и дожди серьезные маловероятны, однако насыщенный влагой от недавних ливней воздух будет парким, густым, будет трудновато дышать, будто мини-капельки воды будут висеть в воздухе. Неделя будет теплой, до жары. Разве что в четверг кратковременно похолодает на севере, западе Украины. Лето входит в самую щедрую и самую теплую пору", — подытожила Наталья Диденко.

В Украину приближается сухая погода без дождей Фото: facebook / Наталья Диденко

Напомним, 12 июня сообщалось, что Европа страдает от природных катаклизмов. Майорку затопило, Афины накрыла ужасная жара в 40 градусов, а возле Сен-Тропе бушуют лесные пожары — и все это всего за последнюю неделю.