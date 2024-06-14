Погода на выходные: Украину накроет циклон с дождями и грозами (карта)

Циклон будет крутиться и пойдет на восток, а затем повернет на север, где под его влияние попадут и северные области Украины. Только Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления.

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В выходные в Украину придет циклон, который несколько снизит температуру, но принесет дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон на выходных будет главным ньюсмейкером погоды. Его центр расположится над югом Украины и в течение субботы-воскресенья будет постепенно смещаться на восточные области. Поэтому кратковременные грозовые дожди, местами даже сильные ливни, шквалы и град наиболее вероятны в южной части (кроме Одесской области), в восточных областях, а также заденет центр, кроме Винницкой области", — рассказала она.

По прогнозу Наталки Диденко, циклон будет крутиться и пойдет на восток, а затем повернет на север, где под его влияние попадут и северные области Украины.

Только Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления, поэтому здесь осадков не ожидается.

Какая температура будет в Украине на выходные

Как прогнозирует Наталка Диденко, температура в ближайшие дни немного снизится по сравнению с предыдущими днями.

"Температура воздуха в ближайшие дни в Украине — рахат-лукум. В дневные часы предполагается в большинстве областей +20+26 градусов, в дождях, правда, снижение до +17+19 градусов, на Луганщине +27+30 градусов. С понедельника, с 17-го июня, температура воздуха в Украине начнет повышаться, вернется жара, однако не чрезмерная, согласно сезону.

В Киеве 15-16 июня пройдут периодические дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха на выходных будет невысокой, +20+22 градуса, в дождях снижение до +17+20 градусов.

Ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с.

В целом в ближайшие выходные сухо и преимущественно солнечно будет на западе Украины, в Одесской и Винницкой областях. А на остальной территории Украины будут дожди и местами дожди.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно испортилась погода, однако благодаря антициклону Yogi. В ряде областей ожидается сухая погода.