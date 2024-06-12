На западе — сухо, в Киеве — град: как антициклон Yogi изменит погоду в Украине (карта)

По словам Натальи Диденко, жара сохранится восточных, а также частично центральных и южных регионах. В других областях температура воздуха снизится. На западе страны и вовсе будет сухая погода, чего не скажешь про Киев.

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В Украине значительно испортилась погода, однако благодаря антициклону Yogi, который уже приближается, в ряде областей ожидается сухая погода. Деталями по этому поводу поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, начиная со среды духота с высокой температурой воздуха отступит. В западных регионах ожидается от 17 до 22 градусов тепла, а вот в северных — +20…+24. В восточной части Украины, а также частично центральной и южной, жара еще задержится некоторое время. Там температура воздуха в среднем будет от 28 до 34 градусов тепла.

Синоптик рассказала, как антициклон Yogi изменит погоду в Украине Фото: facebook / Наталья Диденко

"Грозовые ливни пройдут в Украине в среду повсеместно, однако, как всегда летом, местами и периодически. В отдельных районах возможны град и шквалы, осторожно! Однако в дневные часы 12-го июня антициклон с запада Европы по имени Yogi даст подзатыльник атмосферным фронтам и сдвинет их восточнее", — написала Наталья Диденко.

В результате, продолжает синоптик, в западных регионах среда ожидается с сухой погодой, без значительных осадков.

В Киеве 12 июня продолжатся дожди и грозы, а местами град и сильные шквалы ветра. Из-за вероятных сильных ливней возможны подтопления улиц. Температура воздуха также снизится, ведь ожидается от +19 до +21 градуса тепла, что значительно свежее, чем было накануне.

Напомним, 11 июня сообщалось, что синоптики предупредили об изменении климата в Украине. Регионы все чаще накрывают ливни и даже смерчи. Эксперты говорят, что непогода — обычное явление для лета, но ее усиление с каждым годом вызывает беспокойство.