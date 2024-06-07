Дожди, ветер и гроза, но тепло: синоптики озвучили прогноз погоды для Украины на выходные

По информации от "Укргидрометцентра", в субботу сухая погода ожидается лишь на востоке и частично на юге. В воскресенье без осадков будет еще больше регионов.

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Ближайшие выходные в Украине ожидаются дождливыми, но с теплой и комфортной температурой воздуха. Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра".

В субботу, 8 июня, в большинстве украинских областях будут идти дожди с грозами. Сухая погода ожидается лишь на востоке, а также частично на юге — в Крыму. На юго-востоке, а также северо-востоке, в том числе Харьковской области, осадки тоже будут, однако без грома и молний.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook также писала, что в течение дня ожидается +27…+32 градуса тепла, а в западной и северной части страны и вовсе от 23 до 28 градусов тепла.

"8-го июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Украине практически повсеместно, кроме восточных областей. В Киеве в субботу берите точно зонт", — написала Наталья Диденко.

Ночью субботу температура воздуха составит +12…+14 градусов. Теплее будет в центральных, южных и юго-восточных регионах.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных Фото: Укргидрометцентр

Воскресенье, 9 июня. В этот день, согласно прогнозу "Укргидрометцентра", осадков ожидается значительно меньше. Они пройдут во всех западных регионах, в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской и Одесской областях. Также дожди пройдут в столице. Дополнительно к ним ожидаются грозы и ветер.

Днем в западных и центральных регионах ожидается +25 градусов тепла, а в других еще теплее — +29…+31 на востоке, юге и юго-востоке.

"В воскресенье в столице воздух подсушится солнцем, будет без осадков и +28+29 градусов, то есть, до лайт-жары", — подытожила Наталья Диденко.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 1 июня сообщалось, что в июне украинцев ждет аномальная жара до +35. Руководительница отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко утверждает, что прохладного июня не будет, ведь из пяти предыдущих месяцев текущего года четыре месяца оказались теплее нормы.