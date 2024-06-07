Дощі, вітер і гроза, але тепло: синоптики озвучили прогноз погоди для України на вихідні

За інформацією від "Укргідрометцентру", у суботу суха погода очікується лише на сході та частково на півдні. У неділю без опадів буде ще більше регіонів.

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Найближчі вихідні в Україні очікуються дощовими, але з теплою та комфортною температурою повітря. Про це йдеться в прогнозі "Укргідрометцентру".

У суботу, 8 червня, у більшості українських областей йтимуть дощі з грозами. Суха погода очікується лише на сході, а також частково на півдні — у Криму. На південному сході, а також північному сході, зокрема на Харківщині, опади теж будуть, проте без грому і блискавок.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook також писала, що протягом дня очікують +27...+32 градуси тепла, а в західній і північній частині країни і зовсім від 23 до 28 градусів тепла.

"8-го червня короткочасні грозові дощі пройдуть в Україні практично повсюдно, крім східних областей. У Києві в суботу беріть точно парасольку", — написала Наталка Діденко.

Вночі в суботу температура повітря буде +12...+14 градусів. Тепліше буде в центральних, південних і південно-східних регіонах.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних Фото: Укргідрометцентр

Неділя, 9 червня. Цього дня, згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", опадів очікується значно менше. Вони пройдуть у всіх західних регіонах, у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській та Одеській областях. Також дощі пройдуть у столиці. Додатково до них очікуються грози та вітер.

Удень у західних і центральних регіонах очікується +25 градусів тепла, а в інших ще тепліше — +29...+31 на сході, півдні та південному сході.

"У неділю в столиці повітря підсушиться сонцем, буде без опадів і +28+29 градусів, тобто, до лайт-спеки", — підсумувала Наталка Діденко.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що в червні на українців чекає аномальна спека до +35. Керівниця відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко стверджує, що прохолодного червня не буде, адже з п'яти попередніх місяців поточного року чотири місяці виявилися теплішими за норму.