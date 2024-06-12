На заході — сухо, у Києві — град: як антициклон Yogi змінить погоду в Україні (карта)

За словами Наталії Діденко, спека збережеться у східних, а також частково центральних і південних регіонах. В інших областях температура повітря знизиться. На заході країни і зовсім буде суха погода, чого не скажеш про Київ.

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В Україні значно зіпсувалася погода, проте завдяки антициклону Yogi, який уже наближається, у низці областей очікується суха погода. Деталями з цього приводу поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, починаючи з середи задуха з високою температурою повітря відступить. У західних регіонах очікується від 17 до 22 градусів тепла, а ось у північних — +20...+24. У східній частині України, а також частково центральній і південній, спека ще затримається деякий час. Там температура повітря в середньому буде від 28 до 34 градусів тепла.

Синоптикиня розповіла, як антициклон Yogi змінить погоду в Україні Фото: facebook / Наталья Диденко

"Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюдно, проте, як завжди влітку, подекуди й періодично. В окремих районах можливі град і шквали, обережно! Однак у денні години 12-го червня антициклон із заходу Європи на ім'я Yogi дасть потиличника атмосферним фронтам і зрушить їх на схід", — написала Наталка Діденко.

У результаті, продовжує синоптикиня, у західних регіонах середа очікується із сухою погодою, без значних опадів.

У Києві 12 червня триватимуть дощі та грози, а подекуди град і сильні шквали вітру. Через імовірні сильні зливи можливі підтоплення вулиць. Температура повітря також знизиться, адже очікується від +19 до +21 градуса тепла, що значно свіжіше, ніж було напередодні.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що синоптики попередили про зміну клімату в Україні. Регіони все частіше накривають зливи та навіть смерчі. Експерти кажуть, що негода — звичайне явище для літа, але її посилення з кожним роком викликає занепокоєння.