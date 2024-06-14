Погода на вихідні: Україну накриє циклон з дощами і грозами (карта)

Циклон буде крутитися і піде на схід, а потім поверне на північ, де під його вплив потраплять і північні області України. Лише Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску.

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У вихідні в Україну прийде циклон, який дещо знизить температуру, але принесе дощі і грози. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Циклон вихідними буде головним ньюсмейкером погоди. Його центр розташується над півднем України і впродовж суботи-неділі буде поступово зміщуватися на східні області. Тому короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (окрім Одещини), у східних областях, а також зачепить центр, окрім Вінниччини", — розповіла вона.

За прогнозом Наталки Діденко, циклон буде крутитися і піде на схід, а потім поверне на північ, де під його вплив потраплять і північні області України.

Лише Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску, тому тут опадів не очікується.

Яка температура буде в Україні на вихідні

Як прогнозує Наталка Діденко, температура найближчими днями трохи знизиться порівняно з попередніми днями.

"Температура повітря найближчими днями в Україні — рахат-лукум. У денні години передбачається в більшості областей +20+26 градусів, у дощах, щоправда, зниження до +17+19 градусів, на Луганщині +27+30 градусів. З понеділка, із 17-го червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна, згідно із сезоном.

У Києві 15-16 червня пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Максимальна температура повітря вихідними буде невисокою, +20…+22 градуси, у дощах зниження до +17…+20 градусів.

Очікуються шквали вітру 15-20 м/с.

Загалом найближчими вихідними сухо та переважно сонячно буде на заході України, на Одещині та Вінниччині. А на решті території України будуть дощі та місцями дощі.

Раніше повідомлялося, що в Україні значно зіпсувалася погода, проте завдяки антициклону Yogi. У низці областей очікується суха погода.