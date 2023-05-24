Буде модно: 8 трендових зачісок на літо 2023

До літа всього тиждень, тому саме час розпочати підготовку та дізнатися, які зачіски будуть найбільш актуальними у цьому сезоні.

Влітку 2023 пануватимуть протилежності. На одній чаші терезів будуть милі короткі стрижки, а на іншій – волосся довжини XXL. Отже, перед вами 8 головних трендів, які будуть популярні цього літа. Про це пише Glamour

Комбіновані стрижки

Популярною тенденцією влітку 2023 року буде комбінація різних стрижок. Поєднання елементів з різних стрижок зробить вашу унікальною та підкреслить індивідуальність. "Ми побачимо безліч стилів 70-х та 90-х, що злилися воєдино, взявши найкраще з обох епох, — підтверджує знаменитий перукар і міжнародний креативний директор ColorWow Будинок Силі.

Пучок

Це, мабуть, найуніверсальніша літня зачіска, яка ніколи не вийде з моди. Можете вибрати акуратний пучок балерини, низький пучок на потилиці або фірмовий пучок Памели Андерсон. Варіанти нескінченні.

Коси

Практичні косички чудово виглядають цілий рік, але для спекотного літа вони особливо актуальні. Якщо ви хочете, щоб волосся не створювало вам дискомфорт, не лізло в очі і не прилипало до лоба — це рішення для вас. Тут ви можете проявити свою індивідуальність: заплести милі дитячі косички, афрокоси чи просту косу.

Короткі зачіски

У моді цього сезону також будуть короткі стрижки. "Ми побачимо безліч стрижок піксі, коротких бобів і подібних стилів. Короткі стрижки і боб будуть дуже затребуваними", — заявляє знаменитий перукар Діон Сміт.

Якщо ви не можете вибрати між бобом і піксі, поєднайте обидва варіанти. "Біксі — це найкраще з обох світів, — каже Дім Сілі. У нього всі текстури та форми піксі, але з більшою довжиною боба і тонкою текстурою, що обрамляє обличчя".

Довжина русалки

Магія русалок заполонила beauty-індустрію. Поряд з блискучими тінями для повік і хайлайтерами, в моді волосся довжини XXL, причому неважливо, кучеряве, пряме або плетене.

Недбалі хвилі

Якщо ви любите недбале розпатлане волосся — у нас для вас чудові новини! Влітку 2023 ви будете в тренді, тому що в моді недбалі пляжні хвилі, причому така зачіска актуальна як для власниць довгого, так і короткого волосся.

Чубчик шторка

Чубчик шторка не виходить із моди вже кілька сезонів поспіль і у 2023 році буде одним із актуальних трендів. Такий чубчик – універсальний і підходить практично для всіх. До того ж, він стане чудовою альтернативою, якщо ви не хочете ризикувати з довжиною волосся — просто додайте тонкий чубчик до свого довгого волосся або волосся середньої довжини. Єдине правило — правильний чубчик повинен починатися посередині, між бровами і переніссям, а з боків бути довшим.

Кудрі

Кучері вже мають неймовірну текстуру, єдине, варто до вибору стрижки підійти індивідуально і адаптувати її відповідно до поставленої мети, будь-то об'єм, довжина або форма.

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