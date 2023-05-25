Швидко набратися сил. Топ-6 продуктів, щоб повернути енергію

6 енергетичних продуктів, які потрібно їсти на сніданок або перекус, щоб швидко поповнити запас сил.

Для багатьох людей сніданок – це завжди складний вибір між нормальною їжею та горнятком кави. І навіть якщо ви зупинитесь не на каві, зробити вибір доволі складно, адже соцмережі в якості "корисного" сніданку пропонують масу варіантів, починаючи від тостів з авокадо і закінчуючи коричневим рисом з водоростями.

Правда в тому, що капучино та круасан, з погляду харчування, точно не працюють. Як же правильно почати свій день, щоб бути повним сил та енергії? На щастя, є продукти, які здатні підвищувати рівень нашої енергії. Про це пише VOGUE Italia.

Карен Каммінгс-Палмер, тренер зі здорового харчування підтвердила, що: "Продукти з низьким глікемічним індексом, складні вуглеводи, білки та корисні жири здатні підтримувати постійний приплив енергії протягом 4-5 годин. І навпаки, сніданок з рафінованого цукру, такого як солодощі або солодкі пластівці, викликає швидкий сплеск, за яким слідує різке падіння рівня цукру в крові, в результаті чого тіло виснажується і втрачає енергію".

Ми вибрали для вас 6 енергетичних продуктів, які допоможуть розпочати день із ковтка життєвих сил. Тому що добрий ранок починається саме вранці.

Банани

Банани — відмінний варіант складних вуглеводів, вони багаті на калій, мінерал, який особливо корисний для печінки, і тому це відмінний вибір, якщо напередодні ви вживали алкоголь. Однак, банани також містять відносно багато цукру, тому комбінуйте їх з натуральним горіховим маслом, мигдалем або фундуком. Крім енергії, банани дають нам почуття ситості, що не дає нам накинутися на круасани тощо. Додавайте їх у пластівці або використовуйте як основу для поживних смузі.

Яйця

"Я люблю їсти яйця вранці, — говорить Карен Каммінгс-Палмер. "Вони забезпечують наш організм біодоступними білками, які насичують, а також біотином, відмінним вітаміном для здоров'я волосся та нігтів. Яйця — це справжній суперфуд, адже навіть якісні органічні яйця — відносно недорогий тип білка. Просто переконайтеся, що ви їх їсте цілком".

Їжте їх вранці у вигляді омлету, вареного або смаженого, поєднуючи з овочами і, можливо, складними вуглеводами, такими як скибочка хліба з цільнозернового борошна. І по можливості, вибирайте органічні яйця, як рекомендує дієтолог: різні дослідження показали, що в них міститься більше поживних речовин.

Авокадо

"Багате "гарними" жирами, клітковиною та вітамінами групи В, авокадо — відмінний вибір для отримання ранкової енергії", — говорить Каммінгс-Палмер. "Його кремова текстура дає відчуття ситості. Яйце пашот з авокадо — чудовий варіант сніданку вихідного дня. Одним словом, цей тропічний фрукт, який зараз дуже популярний на наших кухнях, — енергетична бомба.

Поєднайте його зі складним вуглеводом, таким як скибочка цільнозернового хліба і у вас вийде ситний і смачний сніданок.

Чорниця

Якщо вам вранці хочеться чогось солоденького, ягоди – чудова альтернатива булочкам, печиву або солодким кукурудзяним пластівцям. Ягоди – потужне джерело антиоксидантів, які захищають клітини нашого організму. "Багата антиоксидантами та з відносно низьким глікемічним індексом, а це означає, що вона не викликає стрибків цукру в крові та провалів енергії, натомість чорниця забезпечує велику дозу поживних речовин", — підтверджує Каммінгс-Палмер. Додайте її в коктейлі або вживайте окремо з ложкою грецького йогурту.

Вівсянка

Цільнозернові вівсяні пластівці (без додавання цукру), які ви їсте зранку, дають нашому тілу постійний приплив енергії та може підтримувати нас до наступного прийому їжі. Овес насправді є складним вуглеводом, який повільно засвоюється та не спричиняє піків глікемії. Вівсянка також містить рослинні білки, вітаміни групи В, мінерали, такі як кальцій, магній та залізо, та бета-глюкани, які знижують рівень "поганого" холестерину. Доповніть свою вівсяну кашу або мюслі фруктами та йогуртом, щоб вийшов сніданок, багатий на різні поживні речовини.

Насіння чіа

Це насіння родом із Центральної Америки має дуже високі поживні властивості: недарма від нього були в захваті стародавні ацтеки і мая. Багате мінералами та незамінними амінокислотами, воно є винятковим джереломомега-3, тих жирних кислот, які наш організм не виробляє самостійно, але вони вкрай необхідні для виробництва енергії. Додайте їх у смузі або приготуйте чіа-пудинг на рослинному молоці.

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