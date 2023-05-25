Табата: ідеальне тіло за 4 хвилини на день

Всього 4 хвилини на день вам знадобиться для того, щоб привести своє тіло у форму в рекордно короткі терміни. Саме так працює Табата.

Метод Табата обіцяє за лічені хвилини на день змінити ваше тіло на 360 градусів. Тренер Валері Орсоні, яка включила її до своїх програм, пояснює, як працює ця дисципліна, яка ідеально підходить для тих, хто хоче швидко досягти результатів! Про це пише VOGUE Italia

Що таке метод Табата?

Це метод високоінтенсивних тренувань, розроблений доктором Табата.у 90-х роках для досягнення найкращих результатів з точки зору набору маси та зменшення жиру. В оригінальній версії метод включав 8 вправ високої інтенсивності по 20 секунд кожна, за якими слідували 10 секунд відновлення, 4 рази на тиждень протягом 6 тижнів. Таким чином, офіційний метод доктора Табата триває лише 4 хвилини. Спочатку метод був заснований на велотренажері , але з тих пір вправи стали різноманітнішими і найбільше задіюють великі групи м'язів (наприклад, присідання, віджимання, берпі). Я адаптувала метод, щоб сеанси тривали довше», — розповідає Валері Орсоні.

Які можуть бути результати?

Результати тренувань вражають! Не кажучи про задоволення від можливості подолати себе, ті, хто практикує Табату, зауважують покращення роботи серцево-судинної системи та втрату жирових відкладень. 10 секунд відпочинку не дають організму повністю відновитись. Починаючи з 2-ї хвилини, тіло працює на повну фізіологічну потужність, серце також посилено працює, що призводить до збільшення швидкості метаболізму а, отже, втрати енергії.

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Як досягти кращих результатів за допомогою табата-тренувань

По-перше, слід не перестаратися, щоб ваш організм та серцево-судинна система могли відновитися між заняттями. Рекомендують не більше чотирьох сеансів табати на тиждень.

Вибирайте вправи, які не викликають нудоти — це ознака того, що ваш серцевий ритм занадто високий, адже це виведе вас із зони "поліпшення серцево-судинної системи". На початку, щоб виробити добрі звички, зосередьтеся на формі, а не на швидкості.

Чи можна поєднувати?

В ідеалі потрібно чергувати прості кардіотренування (ходьба, плавання, біг), щоденну розтяжку та інші вправи для кожної групи м'язів у дні відпочинку. Таким чином, ви зможете створити ідеальне тіло і уникнути моральної втоми, типової для повторення тих самих дій знову і знову.

Що потрібно для тренувань?

Немає необхідності купувати дорогий спортивний інвентар. Вам знадобиться: килимок, спортивне взуття та кілька гантель різної ваги. Однак сеанси Табати можна проводити без будь-якого обладнання, а працювати з вагою власного тіла.

Поради

Обов'язково беріть на тренування воду, але не робіть більше одного ковтка у кожному циклі. Якщо у вас занадто прискорене серцебиття, зупиніть тренування та відновіть лише коли сердечний ритм нормалізується. Якщо, навпаки, ритм вашого серця надто повільний — вам варто рухатись трохи швидше. У будь-якому випадку дотримуйтесь 10-секундного відпочинку між вправами, щоб отримати максимальний ефект.

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