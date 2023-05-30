Допоможе схуднути. Топ-5 найкращих перекусів після тренування

Не знаєте, що з'їсти після тренування? Ці п'ять перекусів допоможуть вашому тілу правильно відновитись після фізичного навантаження.

Перекус після тренування набагато важливіший, ніж перед початком, проте будьте обережні з вибором їжі, якщо не хочете звести нанівець всі калорії, які щойно спалили! Про це пише realbuzz.com.

Щоб підтримувати піковий рівень енергії протягом усього дня, вам необхідно з'їсти "правильну" їжу протягом двох годин після тренування. Це означає, що потрібно зупинитися на легких закусках, щоб поповнити втрачені запаси глікогену, який допомагає відновлювати м'язи.

Незважаючи на те, що потреби у харчуванні у всіх різні, в залежності від цілей тренувань, корисний перекус може забезпечити правильний баланс вуглеводів, жирів та білків. Після тренування намагайтеся споживати близько 200-300 калорій за кожну годину тренування. Будь-який перекус повинен бути легкозасвоюваним, тому що кровотік все ж таки буде зосереджений навколо м'язів, а не травленні. І також не забувайте про питний режим, якщо ви ходите до зали, ви повинні обов'язково пити багато води.

Протеїнові коктейлі

Це без сумніву, найпопулярніший швидкий та легкий перекус після тренування. Вони складаються всього з двох або трьох мірних ложок порошку сироваткового протеїну, змішаних із водою чи молоком. Ви також можете додати до коктейлю половинку банана, тому що ваше тіло швидко перетворить його на енергію. Візьміть за звичку готувати коктейль перед тренуванням у тренажерному залі та беріть його із собою. Протеїн буває різних смаків: ванільний, полуничний, шоколадний та інші.

Хумус&Піта

Хумус — соус з протертого нуту, містить як вуглеводи, так і білок. Пару столових ложок хумуса найкраще поєднувати з цільнозерновою пітою — такий перекус наситить вас після тренування і триматиме в тонусі протягом декількох годин.

В якості альтернативи можна розрізати круто зварене яйце навпіл і намазати кожну сторону столовою ложкою хумуса. Жовток містить важливі амінокислоти, які допомагають відновити м'язи. Зверху можете додати нарізану зелену цибулю для аромату.

Йогурт

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Йогурт із низьким вмістом жиру є фаворитом серед перекусів після тренування, що не дивно, оскільки він містить близько 15 г білка, а білок містить амінокислоти, які допомагають нарощувати м'язи. Ви можете додати до нього ягоди, щоб отримати додаткову енергію за рахунок вуглеводів.

Поєднання йогурту, апельсина та перцю також є поживною комбінацією, рекомендованою експертами з фітнесу. Червоний перець і апельсини, багаті на вітамін С, допомагають запобігти окисному стресу в м'язах, який виникає під час інтенсивних тренувань.

Інший варіант – взяти чашку вашого улюбленого йогурту та додати до нього мюслі. Ви навіть можете самостійно зробити гранолу: збризніть вівсяні пластівці невеликою кількістю апельсинового соку, додайте горіхи та сухофрукти і запікайте, доки вони не підрум'яняться.

Сендвіч

Що може бути ситнішим після тренування, ніж традиційний бутерброд? Особливо, якщо ви оберете правильну начинку. Просто пам'ятайте, що бутерброд повинен бути невеликим, наприклад, скибочка цільнозернового хліба з тунцем.

Як альтернативу можна використовувати сендвіч з пісною індичкою або спробувати намазати арахісовим маслом скибочку цільнозернового хліба і додати кілька кружечків стиглого банана. Ви навіть можете підсмажити скибочку хліба, викласти на нього тунець і збризнути невеликою кількістю лимонного соку та оливкової олії.

Якщо у вас немає настрою їсти бутерброд, приберіть хліб і з'їжте начинку окремо! Намажте трохи м'якого сиру на дві або три скибочки нежирної індички, потім згорніть їх — перекус із високим вмістом білка готовий! До такого перекусу можна додати нарізане яблуко, щоб отримати вуглеводи.

Горіхи

Суміш горіхів – відмінний спосіб відновити сили після тренування. 30 г горіхів забезпечать вас порцією білка та корисних жирів. Віддайте перевагу фісташкам, тому що в них міститься більше калію та електролітів, які ви втрачаєте з потом. Ви також можете спробувати на перекус горіхи макадамія, сушений кокос або, наприклад, підсмажені соєві горіхи.

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