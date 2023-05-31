Гарна засмага за 5 днів. Як правильно харчуватись, щоб відтінок шкіри став рівним

Деякі продукти є сонячними активаторами, які прискорюють засмагу та сприяють появі шоколадного відтінку шкіри.

Хоча мода на здоров’я переважає, все одно залишаються ті, для кого рівномірна шоколадна засмага — обов’язкова умова цього літа. Виявляється, що роблячи акцент на певних продуктах, ви можете наблизити свою мрію та швидко отримати гарну засмагу.

На думку лікарки терапевтки, дієтологині Ольги Безуглої, продукти, які допоможуть отримати гарну засмагу все ж існують: "Мене, як лікаря, звичайно, більше цікавить, що НЕ їсти, щоб захистити шкіру від агресивної дії ультрафіолету, що, звичайно, додасть вам більше здоров'я. Проте насправді існує низка продуктів, які впливають на чутливість шкіри до ультрафіолету і, відповідно, на якість засмаги, а також на рівень вашого захисту від агресивного сонця".

За те, як швидко засмагає шкіра відповідає пігмент меланін, який виробляється в епідермісі та забарвлює шкіру. Тому певні продукти можуть сприяти виробленню меланіну, тим самим підвищуючи сприйняття шкіри до засмаги.

"Продукти, що можуть зробити засмагу інтенсивнішою, володіють, як правило, вираженою фотосенсибілізаційною властивістю, іншими словами, підвищують сприйнятливість шкіри до дії ультрафіолетового випромінювання. Це, як правило, продукти багаті бета-каротином, вітаміном С, вітаміном Е, лікопеном", — пояснює Ольга Безугла.

Фото: Getty Images

Отже, до продуктів, які підсилюють засмагу належать:

Фрукти та овочі помаранчевого та темно-зеленого кольору: морква, персики, абрикоси, хурма, гарбуз, броколі, шпинат.

Наприклад, морквяний сік збагатить ваш організм бета-каротином, який необхідний для вироблення меланіну. Недарма саме цей коренеплід називають найпершим овочем для гарної засмаги. Тому морква не лише підвищує ваш зір та імунітет, а й впливає на колір шкіри, тому якщо ви мрієте про гарну шоколадну засмагу, випивайте щодня склянку свіжовичавленого морквяного соку.

Фрукти, овочі та ягоди багаті на вітамін С, який є антиоксидантом та посилює захист шкіри від ультрафіолету — це цитрусові, полуниця, смородина, перець, брюссельська капуста, цвітна капуста.

Полуниця не лише допомагає отримати рівномірну шоколадну засмагу, а й захищає шкіру від старіння. Ця ягода містить велику кількість вітаміну С, антиоксиданти та антоціани – це пігменти які роблять полуницю червоною. Саме ці пігменти відновлюють зруйновані волокна колагену та зміцнюють судини.

Фото: Getty Images

Томати – вони містять сильний антиоксидант лікопен, який викликає жовте вироблення пігменту для золотистого відтінку шкіри.

Томати – унікальний продукт для засмаги. Цей овоч на 30% збільшує захист шкіри від сонця та сприяє тому, що засмагає рівномірно лягає по всьому тілу. Саме лікопен захищає шкіру від ультрафіолету ат попереджає сонячні опіки. Склянка томатного збагатить ваш організм мінералами, вітамінами групи B, а також допоможе знизити ризик захворювання на рак шкіри.

Так, різноманіття овочів, фруктів та ягід допоможе вам досягнути своєї мрії та отримати стійку золотаву засмагу. Проте будьте обережні, велика кількість фруктів може нашкодити вашому здоров’ю та фігурі, тому у всьому має бути баланс. Достатньо з’їдати щоденно 2 порції фруктів – 300-400 г.

А щоб захистити шкіру від ультрафіолету обов’язково додавайте у свій раціон продукти багаті на омега-3 та омега-6 жирні кислоти – це жирна риба, горіхи, рослинні олії. І пам’ятайте, що надмірне перебування на сонці шкодить вашому здоров’ю та шкірі, пришвидшуючи фотостаріння. А отже, відправляючись на відпочинок під активним сонцем користуйтесь сонцезахисними засобами з SPF та пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення.

Раніше Фокус писав про те, як повернути шкірі сяйво без салонних процедур

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.