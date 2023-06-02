Секретний спосіб, як виглядати на 5 років молодше

Шкіра – відображає стан нашого організму, тому потребує особливого догляду та піклування. Але окрім гарного харчування та комплексу вітамінів, відновити стан шкіри допоможуть спеціальні косметологічні процедури, серед яких — пілінг

У зимово-весняний період, через перепади температур, нестачу сонячного світла та дефіцит вітамінів послаблюється тонус шкіри, вона стає тьмяною та менш еластичною. Як вирішити ці проблеми й повернути шкірі здоров’я та сяяння ми запитали у лікаря, косметологині салону краси Santa Monica Ольги Білої.

"Однією з поширених проблем є ксероз — надмірна сухість шкіри, що є наслідком порушенням гідроліпідного балансу. В результаті шкіра червоніє і тріскається, стає беззахисною перед впливом зовнішніх чинників й легко піддається подразненням. Сухість часто супроводжується лущенням, свербежем та як наслідок — запаленням. Тому, для догляду за сухою шкірою потрібні спеціальні засоби, здатні коригувати відхилення в гідроліпідному балансі шкіри завдяки дії фізіологічно сумісних компонентів" — говорить косметологиня. Саме до таких засобів і належить пілінг.

Як працює пілінг?

Серед салонних процедур, які здатні змусити шкіру працювати на результат, безумовно, одне з головних місць посідають пілінги. "Позитивні ефекти від проведення даної методики можуть бути первинні та довгострокові" — зазначає лікар. "До перших відносять ослаблення бар’єрних властивостей шкіри, завдяки стоншенню рогового шару, потужне прискорення регенераційних процесів шкіри, активація вироблення колагену, яскраво виражений антиейдж ефект, посилення мікроциркуляції".

Фаза дермооновлення сприяє перетворенню первинних результатів хімічного пілінгу в довгострокові позитивні ефекти. До таких належать: підвищення проникності шкірного бар'єра, прискорення процесів відновлення, стимулювання поверхневого кровотоку, що своєю чергою дозволяє "протягнути" активні компоненти глибоко в шкіру та підсилити ефект оксигенації.

Все це робить хімічний пілінг важливим інструментом для інтенсивного проникнення в шкіру активних потрібних інгредієнтів. Тобто, діючі речовини пілінгів здатні проникати в дерму, де здійснюється потужна стимулююча дія на фібробласти, підвищуючи синтез колагену та еластину, а також профілактують гіперпігментацію та підвищують шкірний імунітет.

Особливості підготовки

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Перед курсом будь-якого хімічно-активного пілінгу рекомендовано проведення так званої передпілінгової підготовки, яка включає засоби з AHA-кислотами протягом 10-15 днів. Таким чином, шкіра "готується і звикає" до більш активних кислот, які чинять на неї ту чи іншу терапевтичну дію.

"Використання даних засобів забезпечує гарні умови для генерації активного агента, скорочує період реабілітації, підвищує регенеративну здатність шкіри, сприяє виявленню алергічних реакцій на ранніх стадіях" — зазначає Ольга Біла.

Після пілінгів, а також під час їх курсу, слід використовувати спеціальні засоби, які допомагають шкірі правильно відновитися, потрібно уникати шкідливого впливу солярію, сауни, басейну. Пам'ятайте, що не можна використовувати спиртовмісні засоби й глибокі очищення шкіри (скраб, пілінги-скатки).

Чоловікам не рекомендовано голитися за 24 години перед поверхневими пілінгами та 48 годин перед поверхнево- серединними й глибокими. Після процедури не можна голитися до тих пір, поки не пройде лущення.

SPF-захист для обличчя

Зараз літо — пора активного сонця, тому дуже важливим є використання сонцезахисних засобів з високим spf-фільтром. Не важливо, відправляєтесь ви на пляж, на роботу, чи на прогулянку, захист від сонця має стати обов’язковою умовою після виходу з дому. Особливо важливо захищати шкіру обличчя від сонця після проведення процедури пільгу, адже шкіра у цей період дуже чутлива.

Візьміть за звичку щоранку за 15-20 хвилин до виходу на вулицю наносити перевірений захист і ваша шкіра неодмінно скаже вам "дякую!".

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