Для енергії та бадьорості! Топ 5 продуктів для гарного самопочуття

Влітку через спеку ми часто відчуваємо втому, нестачу сил та енергії. Додайте ці продукти у свій щоденний раціон та забудьте про цю проблему назавжди.

Не важливо, чи збираєтеся ви на тренування, чи не можете "розворушитися" після обіду, бувають моменти, коли нам усім потрібен заряд енергії. Щоб отримати миттєвий заряд бадьорості та активно продовжити свій день, спробуйте ці 5 продуктів, які наповнять вас енергією. Про це пише realbuzz.com.

Овес

Якщо ви почуваєтеся виснаженим і слабким або не можете зосередитися, можливо, вам не вистачає вітамінів групи В. Вітаміни групи В не тільки підтримують нормальне функціонування мозку, вони також допомагають організму розщеплювати вуглеводи на глюкозу, щоб живити весь організм. Щоб отримати поживне джерело вітамінів групи В, спробуйте додати овес у свій раціон із ранковою тарілкою вівсянки або декількома вівсяними коржиками.

Овес багатий на вітаміни групи В, він є відмінним джерелом багатьох інших поживних речовин, враховуючи кальцій, магній, селен і марганець. Також овес є їжею з низьким глікемічним індексом, це означає, що він допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові і вивільняти повільний, стійкий потік енергії.

Шоколад

Серед багатьох заявлених переваг шоколаду для здоров'я (враховуючи його здатність знижувати ризик серцевих захворювань, запобігати появі зморшок і покращувати настрій) популярні ласощі також є відмінним тонізувальним перекусом. Шоколад багатий на енергетичні хімічні речовини, враховуючи теобромін (стимулятор, що міститься в багатьох популярних енергетичних напоях) та кофеїн.

Крім того, шоколад є відмінним джерелом магнію та хрому, які відіграють важливу роль у виробництві енергії. Щоб зарядитися енергією та зберегти своє здоров'я, спробуйте взяти на перекус темний шоколад, у ньому менше насичених жирів та більше антиоксидантів, ніж у молочному чи білому шоколаді.

Фрукти

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Зневоднення може бути основною причиною низького рівня енергії, тому якщо ви відчуваєте, що ваша енергія знижується протягом дня, спробуйте збільшити споживання рідини та продуктів із високим вмістом води. У той час як більшість продуктів містить досить невелику кількість води, фрукти є рекордсменами, особливо кавун, диня та ягоди.

Фрукти не тільки допоможуть уникнути зневоднення, вони є прекрасним джерелом натуральних цукрів, які здатні підвищити вашу енергію. Крім того, фрукти містять безліч вітамінів та мінералів, включаючи вітамін С (ягоди, ківі та цитрусові) та вітаміни групи В (банани та авокадо).

Зелений чай

Вживання зеленого чаю відмінно підходить для підтримки водного балансу в організмі, цей корисний для здоров'я напій також може допомогти регулювати рівень цукру в крові, тим самим запобігаючи сплескам енергії та збоям, які можуть призвести до відчуття втоми. Зелений чай зазвичай містить кофеїн, який також допомагає підвищити рівень енергії.

Дослідження, проведене в Японії, показало, що для тих, хто страждає від низького рівня енергії до і під час тренування, ідеальний напій — зелений чай. Він може підвищити витривалість на 24%, що робить його чудовим енергетичним напоєм, який можна пити перед тренуванням.

Буряк

У буряках знаходиться маса корисних речовин, завдяки чому він може забезпечити енергією протягом тривалого часу. Крім того, у буряках досить високий вміст цукру, що забезпечує миттєвий заряд бадьорості. Він також містить поживні речовини, враховуючи магній, залізо, вітамін С.

Дослідники з Ексетерського університету під час вивчення впливу буряків на фізичну працездатність, виявили, що вживання бурякового соку допомагає підвищити витривалість та дозволяє людям тренуватися на 16% довше.

Раніше Фокус писав про те, які продукти для мозку слід включити до свого раціону, щоб мати відмінну пам'ять та високий IQ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.