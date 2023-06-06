Схуднути на 8 кг за два тижні. Що можна їсти на японській дієті?

Японська дієта вважається однією з найздоровіших у світі, і вона далека від списку продуктів, який обіцяє вам швидку втрату ваги.

В Японії люди живуть довше завдячуючи раціону харчування. Враховуючи нашу схильність до швидкого та легкого фастфуду, не дивно, що дієта, заснована на здоровому харчуванні, може значно покращити тривалість життя та нормалізувати вагу. Якщо ви збираєтеся практикувати японську систему харчування, дізнайтеся, які продукти до неї входять та як вони впливають на ваше здоров'я? Про це пише realbuzz.com.

Риба в раціоні

Думаючи про японську кухню, ви найімовірніше згадаєте про суші і представите сиру рибу на рисі (зазвичай "суші" означає рис з оцтом). Таким чином, очевидно, що ми тісно пов'язуємо японську дієту із вживанням риби, причому у великих кількостях. Риба є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які відомі своїми корисними властивостями для здоров'я серця та навіть стимуляторами роботи мозку. У японській дієті риба становить основу раціону.

Мінімум червоного м'яса

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У Японії майже не використовують червоне м'ясо, основа їх раціону – рис і риба. Червоне м'ясо містить насичені жири, які при надмірному вживанні можуть закупорити артерії та призвести до ожиріння та серцевих захворювань. Так що їжте більше лосося, скумбрії, сардин, оселедця та уникайте червоного м'яса та потенційного серцевого нападу.

Соєві продукти

Як і риба, соєві продукти, наприклад, тофу, також є відмінним джерелом білка. Соєві продукти корисніші, ніж червоне м'ясо або навіть молочні продукти, оскільки вони містять у мінімальних кількостях або зовсім не містять насичених жирів. Соєві продукти допомагають зменшити серцеві захворювання та знизити кров'яний тиск. Як основна частина японської дієти, соєві продукти чудово допомагають знизити рівень холестерину та є корисним доповненням до здорового харчування.

Велика кількість рису

Японці споживають рис у величезних кількостях, настільки багато, що його подають практично з кожним прийомом їжі, включно зі сніданком. Як вуглевод із низьким вмістом жиру, рис відмінно насичує, тому залишається менше місця для продуктів, що викликають ожиріння та закупорку артерій. Поліпшити своє здоров'я та вплинути на зайву вагу можна ще більше, якщо замінити білий рис на коричневий.

Соба

Японська локшина соба є основним продуктом харчування нації та виготовляється з гречаного борошна, яке допомагає процесу травлення. Локшина соба вважається значно здоровішою, оскільки містить велику кількість клітковини, що допомагає виводити холестерин, а також сприяє регулярному випорожненню кишечника.

Велика кількість овочів

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Японці споживають велику кількість овочів, і часто на сніданок їдять овочевий суп або навіть салат! Японська дієта має перевагу перед західною дієтою завдяки високому споживанню хрестоцвітих овочів, таких як білокачанна капуста, броколі, брюссельська капуста, пекінська капуста, цвітна капуста, листова капуста та крес-салат. Ці овочі багаті вітаміном С і клітковиною, також вони мають потужні протиракові властивості. Способи приготування овочів включають легке приготування на пару або обсмажування, що допомагає зберегти максимум поживних речовин.

Чай

Японський зелений чай настільки корисний для здоров'я, що його обов'язково потрібно пити всім! Вважається, що зелений чай допомагає регулювати кров'яний тиск, знижує рівень цукру в крові, зміцнює імунну систему, знижує рівень холестерину, уповільнює процес старіння, а дослідження навіть показали, що зелений чай може бути ефективним засобом для запобігання раку. Це вже нагадує еліксир життя.

Здорові десерти

Японцям подобаються деякі західні десерти, такі як морозиво або тістечка, але вони швидше подадуть кілька сезонних фруктів, розкладених на тарілці, ніж липкий пудинг з іриски. Навіть коли в японському меню є звичні нам десерти в західному стилі, розміри порцій будуть значно меншими.

Невеликі порції їжі

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Порції їжі у Японії значно менші, що знижує ймовірність переїдання. Західні відвідувачі Японії виявлять, що харчуючись поза домом, вони залишаються трохи голодними, тому що їхні порції будуть приблизно вдвічі меншими від тих, до чяких вони звикли. Такий підхід дозволяє зберегти здоров'я та запобігає появі зайвої ваги.

Плюси японської дієти

Японська дієта має незаперечні переваги для здоров'я, завдяки яким ви житимете довше, виглядатиме стрункішими, можливо, молодшими і в цілому будете набагато здоровішими. Додавши до свого раціону велику кількість риби, рису (переважно коричневого) та овочів, а також скоротивши споживання червоного м'яса та оброблених харчових продуктів, ви можете кардинально змінити свій раціон та покращити здоров'я. Ну і, звичайно, результатом такого харчування стане струнка спортивна фігура!

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.