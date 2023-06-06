Як зберегти психічне здоров'я: 10 практик для відновлення ресурсу

Вже майже півтора року більшість з нас живе в щоденному стресі та напрузі. Як в таких умовах знаходити сили та ресурс, щоб продовжувати жити та працювати?

"Бути в ресурсі" — така модна зараз фраза має дуже важливе значення, адже насправді психологічний ресурс – це основа — це те, що допомагає нам рухатися далі, забезпечувати свої потреби та мати на це енергію.

Психолог Катерина Клюшніченко поділилася способами, які допоможуть відновитися, як фізично, так і емоційно, адже зараз це вкрай важливі задачі для кожного: "Поставтесь в цей час до себе з розумінням та турботою. Не вимагайте від себе величезної продуктивності, енергійності та ресурсності". Отже, які 10 простих практик допоможуть вам впоратись зі стресом та відновити свій ресурс.

Закривайте базові потреби

Закриття базових потреб – це основа вашого ресурсу та нормальної життєдіяльності. "Першочергово здоровий сон, їжа і фізична активність. Якщо у вас з’являється можливість поспати — робіть це незалежно від часу. Їжа, яка не обтяжує ваш організм, а яка приносить задоволення. А також фізична активність, і тут мова зовсім не про спортивні марафони, а про провітрювання приміщення, прогулянки, дихальні вправи й розтяжку як мінімум" — наголошує Катерина.

Будьте вдячні

Попри всі випробування, які трапляються на вашому шляху, навчиться помічати хороше та бути вдячними. Іноді це здається дуже складно, але щоденна практика допоможе закріпити цю корисну звичку. "Спробуйте помічати хороші моменти за допомогою техніки "вдячність". Пропишіть, за що ви сьогодні вдячні, віднайдіть мінімум 5 речей. І робіть це кожного дня" — радить психологиня.

Частіше озирайтесь навколо

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Катерина радить зупинятися та помічати те, що відбувається навколо. "Запитуйте себе кожного дня, що нового я дізнався? Що нове я помітив? Можливо, що цікаве я сьогодні відчув?" — наголошує вона. Не нехтуйте своїми емоціями та відчуттями, адже це те, що тримає вас на поверхні та дозволяє відчувати життя в прямому сенсі цього слова.

Зупиняйтесь

Темп у якому проходять наші щоденні будні вражає, тому важливо іноді брати перепочинок і зупинятися, хоча б на кілька хвилин. "Підіймайте частіше голову в небо – радить Катерина, — щоб поспостерігати за ним, щоб зупинитись принаймні на хвилинку і подихати. Подивіться, що навколо вас відбувається, які вас оточують люди, предмети, рослини…Яка гарна природа. Виділіть на це хоча б 2-3 хвилини, але робіть це кожного дня".

Очищуйте простір

Енергія не любить застою, тому не оточуйте себе речами та людьми, які вам не потрібні. Крім того, прибирати потрібно не лише у квартирі, а й у телефоні: галерея, контакти, групи у месенджерах. Катерина Клюшніченко радить почистити свої підписки й у соціальних мережах. Гігієна соціальних мереж також дуже важлива, адже іноді ви навіть не розумієте як стаєте заручником соцмереж, які не тільки розважають, а просто з’їдають ваш час та енергію.

Мрійте

Психологиня радить написати список своїх мрій, причому не загальних, а особистих. На жаль, дорослі зовсім розучились мріяти, проте це рушійна сила нашого розвитку, адже саме мрії та очікування бажаного дають нам ресурс і наснагу робити все, аби перетворювати їх на реальність.

Дозволяйте собі маленькі радості

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Життя, попри всю його складність і жорстокість має приносити радість, інакше буде дуже важко впоратись. Робіть щодня щось, що вас надихає чи приносить задоволення. "Складіть список із 30-50-100 пунктів того, що вас надихає, захоплює, що додає радості. І кожного дня робіть хоча б щось одне з цього списку" — говорить Катерина

Займайтесь творчістю

"Творчість надає величезний ресурс. Можливо вам до вподоби малювати чи ви любите виготовляти свічки. Знайдіть у своєму щільному графіку час для цього. Це зараз дуже необхідно - приділити час собі" — наголошує психологиня.

Вам може здаватися, що це дрібниці, які не заслуговують вашого часу та уваги, проте це не так. Ці речі допоможуть вам розслабитись, побути наодинці з собою, попрацювати руками та в результаті отримати ресурс та натхнення на буденні справи.

Спілкуйтесь

"Спілкування з тими, хто вас розуміє. Теплі зустрічі з друзями, або телефонний дзвінок і відверта розмова можуть наповнити вас і зарядити силою" — радить Катерина Клюшніченко.

Не проживайте наодинці свої емоції. Іноді щоб на душі стало легше, потрібно просто елементарно виговоритись. Крім того, такі зустрічі та розмови відволікають, допомагають розслабитись та відчути себе "живими".

Практикуйте медитації

Медитація – дуже важливий інструмент сьогодення. Вона здатна заспокоїти, допомогти зібрати до купи думки та навчитись керувати ними. Кілька хвилин – і ви розслаблені, наповнені радістю, спокоєм та натхненням.

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