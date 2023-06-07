Швидко схуднути. 7 звичок, які допоможуть скинути зайву вагу

Хочете схуднути якнайшвидше? Ось 7 щоденних звичок, які допоможуть швидше скинути зайві кілограми.

У схудненні, насправді, немає нічого складного. Все, що потрібно зробити, це споживати менше калорій, ніж спалюєте — це називається дефіцитом калорій. Іншими словами — більше тренуйтеся і не їжте надто багато. Це проста мета, але навіть якщо ви її дотримуватиметеся, немає жодної гарантії, що ви швидко скинете зайві кілограми. Вам потрібно виробити низку здорових звичок, які допоможуть вам схуднути якнайшвидше. Про це пише Longevity.Technology.

Їжте білок на сніданок

Сніданок — найважливіший прийом їжі за день, але ми часто їм нехтуємо. Найчастіше вранці ми поспішаємо, а це означає, що на сніданок обираємо пластівці чи тости. Так, вони можуть дати нам енергію, але також містять дуже багато цукру та вуглеводів.

Такий варіант сніданку має два негативних моменти. По-перше, він відкладатиметься у вигляді жиру на наших боках. По-друге, викликає швидке вивільнення енергії, тому вже за кілька годин після сніданку.ви відчуватимете сильний голод, Це сприяє тому, що ви перекушуватимете і в результаті збільшите споживання калорій.

Натомість намагайтеся отримувати на сніданок достатню кількість калорій за рахунок білка: яйця, м'ясо чи горіхи. Доведено, що білок зменшує кількість жиру, особливо навколо живота, та сприяє зниженню ваги. Одне дослідження показало, що жінки, які збільшили кількість білка в раціоні з 15 до 30%, на 441 калорію зменшили загальну кількість калорій, вживаних щожня. Вони схудли на 5 кг за 12 тижнів.

Щоб ще більше насититися, можна додати трохи шпинату або інших овочів з високим вмістом поживних речовин, але з низьким вмістом калорій. Вони наповнять вас енергією та допоможуть протриматися до обіду без бажання перекусити.

Практикуйте високоінтенсивні тренування

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Всі ми знаємо, наскільки важливими є фізичні вправи для схуднення. Однак, знайти час для щоденних вправ може бути непросто. Високоінтенсивні тренування підходять для людей, які мають не так багато часу на спорт.

Вправи високої інтенсивності включають короткі періоди інтенсивних вправ, за якими слідує низький рівень активного відпочинку. Наприклад, можна спробувати спринт протягом двох хвилин, а потім легкий біг протягом однієї хвилини. Тренуючись так близько 15 хвилин щодня, ви збільшите частоту серцевих скорочень і спалюватимете більше калорій, ніж під час 40-хвилинної пробіжки.

Більше гуляйте

Ходьба – це вправа, яку може виконувати кожен. Це не те тренування, яке змусить вас сильно спітніти, проте, якщо ви збільшите кількість кроків протягом дня, то спалюватимете більше калорій у фоновому режимі.

Виділивши протягом дня час на 30-хвилинну або годинну прогулянку, ви спалите значну кількість калорій протягом тижня, а також покращите своє самопочуття. Якщо у вас не так багато часу саме на прогулянки, просто почніть ходити в магазини пішки, а не на машині, або замініть поїздку автобусом на прогулянку з роботи додому.

Включіть у раціон більше клітковини

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Додавання клітковини до свого раціону також допоможе вам схуднути. В ідеалі чоловіки повинні споживати 35 г клітковини щодня, тоді як жінки — до 25 грам. Клітковина необхідна для здорового кишечника, а також може знизити апетит, змушуючи вас довше почуватися ситим.

Уникайте вуглеводів

Крім включення до раціону білка, дієти для швидкого схуднення часто вимагають від вас виключення вуглеводів. При типовій дієті ви можете отримати близько 50% або більше калорій з вуглеводів. Скорочення та заміна їх білком, зменшить кількість калорій, які перетворюються на жири.

Вуглеводи збільшують кількість цукрів у вашому організмі, що спричиняє стрибки інсуліну. Намагайтеся виключити з раціону всі швидкі вуглеводи, такі як цукор, білий хліб, картопля та макарони. Навіть деякі фрукти, наприклад, банани, містять велику кількість вуглеводів, тоді як злаки, як відомо, багаті на вуглеводи, — позиціонуються як корисні для здоров'я.

Це не означає, що всі ці продукти обов'язково шкідливі, але якщо ви намагаєтеся швидко схуднути за допомогою низьковуглеводної дієти, їх краще уникати.

Пийте багато води

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Наш організм часто може плутати голод, спрагу та втому. Якщо ви відчуваєте голод протягом дня, спробуйте випити склянку води. Ви будете здивовані, але це допоможе. Крім того, достатня кількість води в організмі дозволить йому правильно функціонувати, а також сприятиме злагодженій роботі ШКТ.

Висипайтеся

Це здається досить просто, але сучасній людині буває складно вписати достатню кількість сну у свій щільний графік. У сучасному світі, що швидко змінюється, люди постійно не висипаються. Недостаток сну спонукає організм виробляти більше гормону стресу — кортизолу, який уповільнює обмін речовин і пробуджує у вас бажання з'їсти щось солодке.

Недостаток сну також викликає втому, яка супроводжується почуттям голоду та потягом до продуктів із високим вмістом цукру. Це поповнить список спокус, що спонукатимуть вас порушити дієту і заважтимуть схуднути.

Раніше Фокус писав про те, як можна спалювати жир під час нічного сну

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.