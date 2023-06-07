Зупинити час. 10 порад, як виглядати молодше свого віку

Неможливо зупинити час та процес старіння. Однак, якщо ви хочете надовше зберегти молодість, потрібно починати вже зараз.

Дієта та спосіб життя, яких люди дотримуються в молодості, безпосередньо відображається на їхній зовнішності у дорослому віці. Але є кілька способів, які допоможуть збільшити тривалість життя й виглядати молодше за свої роки. Для тих, хто хоче зберегти молодість, ось кілька порад. Про це пише Mylo.

Додайте в раціон продукти, багаті на антиоксиданти

Антиоксиданти борються із запаленням та вільними радикалами в організмі. Фрукти, такі як гранат, чорниця, ягоди годжі, ожина та журавлина будуть дуже корисні для вашої шкіри.

Регулярно робіть фізичні вправи

Часто люди надто зайняті напруженим повсякденним життям і нехтують своїм здоров'ям. Регулярні заняття спортом допомагають виглядати молодшими і запобігають віковим змінам. Почніть із короткої прогулянки або займайтесь йогою. Зосередьтеся на основних вправах, які допомагають покращити поставу.

Уникайте зневоднення

Через зневоднення на шкірі не лише з'являються зморшки, вона також стає тьмяною, тому ви виглядаєте на кілька років старшою. Обов'язково пийте багато води; не менше 2 літрів на день. Вода виводить шкідливі токсини з організму та надає шкірі сяйва. А також допомагає збалансувати рН шкіри.

Їжте більше фруктів та овочів

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Фрукти та овочі підлужують організм і очищають печінку. Вживання зелених овочів і фруктів — найкращий спосіб позбутися токсинів. Такі продукти, як оливки, авокадо, зелені листові овочі, гранати та паростки пшениці, надають шкірі молодшого вигляду.

Наносьте сонцезахисний крем

Коли шкіра піддається впливу УФ-променів, на ній починають проявлятися вікові зміни, такі як зморшки, огрубіння і плями. Регулярне застосування сонцезахисного крему запобігає передчасному старінню шкіри, зменшує зморшки та пігментні плями.

Контролюйте поставу

Правильна постава робить людину вищою, стрункішою і молодшою, а також асоціюється із впевненістю в собі.

Висипайтеся

Нестача сну може спровокувати появу мішків під очима та знизити вашу енергію. Щоб мати молодший вигляд, людина повинна регулярно висипатися. Чіткий режим дня адаптує тіло до природного режиму сну.

Подбайте про шкіру

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Продукти або добавки, такі як насіння льону та насіння чиа, багаті на альфа-ліпоєву кислоту (АЛК) і мають омолоджувальні властивості. Доглядайте за шкірою, регулярно користуйтеся кремами, що містять ретинол, і включайте в раціон продукти, багаті на альфа-ліпоєву кислоту.

Підберіть правильний догляд за шкірою

Поки не пізно, почніть вживати певні заходи, щоб запобігти передчасному старінню шкіри. Використовуйте м'які засоби, що очищають і відлущують, а також обов'язково користуйтеся нічною сироваткою в повсякденному житті. Щоденне використання зволожуючого крему підвищує еластичність шкіри та зберігає її зволоженою.

Обмежте вживання алкоголю та кофеїну

Споживання занадто великої кількості алкоголю та кофеїну може зневоднювати шкіру, роблячи її старою та тьмяною. Обидва напої не дозволяють необхідним елементам засвоюватися організмом. Отже, споживайте каву в помірних кількостях, а від алкоголю краще взагалі відмовитися.

Як виглядати на 10 років молодше свого віку

Правильний макіяж може надати особі молодшого вигляду, роблячи природні риси обличчя яскравішими. Ось кілька порад:

Використовуйте кремоподібний консилер.

Наносите рум'яна на верхню частину вилиць.

Використовуйте коричневу підводку для очей замість чорного. З віком, чорний колір стає надто помітним на обличчі. Коричнева підводка для очей надає ніжного вигляду.

Робіть акцент на вії.

Використовуйте блідий відтінок помади, який зробить обличчя молодшим і, навпаки, уникайте використання яскравого кольору.

Раніше Фокус писав про те, які щоденні звички призводять до швидкого старіння

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.