Як не старіти: 9 шкідливих звичок, через які ви швидко старієте

Ви можете купувати дорогий догляд і відвідувати косметолога, але ці шкідливі звички можуть звести нанівець усі ваші зусилля.

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Ми наносимо наш улюблений крем проти зморшок вранці та ввечері, піклуємося про захист шкіри від сонця за допомогою відповідного SPF, ходимо до косметолога, щоб довше зберегти шкіру молодою та свіжою… Але самі того не розуміючи, переносимо в повсякденне життя звички, які сприяють прискореному старінню шкіри та ранній появі зморшок. Про це пише VOGUE Italia

П'єте через соломинку

Пити через соломинку зручно, але якщо ви робите це кілька разів на день, це може бути шкідливо для контуру ваших губ. При щоденному використанні соломинки губи зазнають постійного стресу через викривлення їхнього контуру, це сприяє появі так званого "штрих-коду" — ряду вертикальних ліній, що утворюються навколо губ.

Рішення. Головне рішення – звернути увагу, усвідомити свою звичку та змінити її, не використовуючи трубочку щодня для пиття води та напоїв.

Ніколи не чистите екран смартфона

Скільки людей систематично чистять екран свого смартфона? Ми торкаємося його цілими днями і не завжди ідеально чистими руками. А потім ми підносимо до вуха, щоб заговорити, кладучи його на щоку і, таким чином, переносячи мікроби з поверхні прямо на шкіру, що призводить до утворення прищів.

Рішення. Існують дезінфікуючі спреї та серветки, спеціально розроблені для очищення екранів, які слід регулярно використовувати, щоб уникнути розмноження мікробів та бактерій та їхнього неминучого перенесення на шкіру обличчя.

Завжди спите на одній стороні

Фото: сон

Всі ми маємо улюблену сторону для засинання. Але насправді завжди засипати на тому самому боці — шкідлива звичка для шкіри обличчя, тому що в такому положенні завжди обличчя притискається до подушки в тих самих місцях. Зморшки, що утворюються, називають "зморшками сну", і вони можуть бути дуже глибокими і помітними.

Рішення. Найкращим рішенням буде спати на спині. Однак, якщо це виявиться нездійсненним завданням, можна використовувати спеціальну подушку, яка дозволить спати на боці та уникнути утворення зморшок.

Дихаєте з відкритим ротом

Це може відбуватися і вдень, але найчастіше вночі, коли щелепа розслаблена. Однак дихати з відкритим ротом шкідливо для здоров'я як для дихальних шляхів, так і для нижньощелепного суглоба. Це також впливає на зовнішність: обличчя має менш окреслену нижню частину, більшу в'ялість шкіри, більш виражені носогубні зморшки та явну наявність подвійного підборіддя.

Рішення. Є вправи, які можна робити щодня, щоб привчити дихати тільки через ніс. Наприклад, ви можете помістити тонкий предмет (наприклад, ланцюжок) між зімкнутими губами і утримувати його там протягом десяти хвилин щогодини протягом дня. Це допоможе вашому мозку змінити звичку.

Активно використовуєте міміку

Хоча сліпуча посмішка — прикрашає будь-яку людину, ті, хто має звичку багато рухати м'язами обличчя, наприклад, хмуритися, з більшою ймовірністю можуть зіткнутися з утворенням зморшок.

Рішення. Продовжуйте посміхатися, і це прекрасне, що ви можете зробити. Але перестаньте хмурити брови або область між бровами, і не відкривайте надто широко очі, щоб висловити подив.

Не вмиваєтесь ввечері

Є такі зірки, як, наприклад, Кейт Хадсон, які не вмиваються вранці, і це не погано, якщо у вас дуже ніжна шкіра. Але не робити цього ввечері – погана ідея. Протягом дня на обличчі осідають мікрочастинки пилу та інших забруднень. Не усувати їх означає залишати на обличчі під час сну, під час якого шкіра проходить процеси відлущування та регенерації, необхідні для відновлення епідермісу.

Рішення. Знайдіть засіб для обличчя, який легко змивається і не займе у вас багато часу на догляд.

Завжди жуєте на одному боці

Одностороннє жування, безперечно, є поширеною помилкою. Правильний спосіб жування полягає у тому, щоб жувати рівномірно. Якщо це відбувається іноді, це, звичайно, не проблема, але коли це стає постійною звичкою, то сприяє асиметрії обличчя.

Рішення. Акцентуйте увагу на тому, як ви жуєте під час чергового прийому їжі та уникайте жування на один бік.

Дивитися в телефон із опущеною головою

Tech Neck або "техношия" – результат тривалого використання телефону. Це викликає неправильну поставу, яка може призвести до утворення кіфозу, але, перш за все, до в'ялості шкіри шиї та подвійного підборіддя.

Рішення. Легких шляхів немає: потрібно підняти голову, прийняти правильну поставу і час від часу прибирати смартфон подалі.

Не наносите SPF

Наносити сонцезахисний крем тільки на пляжі — найчастіша шкідлива звичка, яка прискорює процес старіння шкіри. SPF слід наносити щодня перед виходом на вулицю. Навіть якщо виходите ненадовго, сонце дорогою на роботу, нічим не відрізняються від сонця на пляжі.

Рішення. Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем із легкою текстурою, який зручно наносити під макіяж. І, можливо, знайдіть засоби, які дозволять вам повторно наносити захист протягом дня, наприклад, пудру для обличчя з SPF.

Раніше Фокус писав про те, як пілінг допоможе повернути шкірі молодість та свіжість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.