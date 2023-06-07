Розкрийте очі: 5 продуктів, які покращать ваш зір

Найкращий спосіб зберегти здоров'я очей – це регулярно дбати про них.

Нездоровий спосіб життя, стреси, постійне використання гаджетів та ненормований робочий день можуть завдати шкоди здоров'ю ваших очей.

Ви можете знизити ризик розвитку захворювань очей, дотримуючись здорової та збалансованої дієти. Можна запобігти серйозним захворюванням, вживаючи в їжу продукти, що містять вітаміни, антиоксиданти, поживні речовини та мінерали. Ось список деяких важливих продуктів, які ви повинні їсти, щоб підтримувати свій зір в нормі. Про це пише Longevity.Technology.

Риба

Користь риби для здоров'я давно відома. Риба, особливо лосось, може стати чудовим доповненням до вашого раціону для покращення зору. Крім того, це дивовижне джерело корисних жирів омега-3, які сприяють збереженню здоров'я очей: від запобігання сухості до здорової сітківки.

Яйця

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Яйця — чудовий продукт для здоров'я та гарного самопочуття. Вони містяться вітамін А, лютеїн, зеаксантин і цинк, також необхідні здоров'ю очей.

Вітамін А допомагає захистити рогівку, лютеїн та зеаксантин знижують ризик розвитку катаракти та вікової дегенерації жовтої плями сітківки ока. Крім живлення сітківки, цинк допомагає очам краще бачити вночі.

Мигдаль

Мигдаль — один із найкращих продуктів для вашого здоров'я. Вітамін А в мигдалі надзвичайно корисний для очей, тому що захищає від нестабільних молекул, що ушкоджують здорові тканини. Вживання достатньої кількості вітаміну Е, який також у великій кількості міститься в мигдалі, може запобігти віковій дегенерації жовтої плями сітківки ока та катаракті.

Морква

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Ще одна корисна для очей їжа — морква, яка містить як вітамін А, так і бета-каротин. Вітаміни А та бета-каротин не лише допомагають запобігти очним інфекціям та іншим серйозним захворюванням очей, але й живлять поверхню ока.

Капуста калі

Калі — це листова капуста, яка багата антиоксидантами, вітамінами, мінералами, мікроелементами та бета-каротином.

Калі містить антиоксиданти лютеїн та зеаксантин, які також містяться в яйцях та інших продуктах. Ці поживні речовини допомагають запобігти віковій дегенерації жовтої плями сітківки ока та катаракті. Ви повинні обов'язково включати продукти, які містять лютеїн та зеаксантин у свій раціон, оскільки організм не може самостійно їх виробляти.

Для здоров'я та гостроти зору важливу роль відіграє здорове харчування. Наявність антиоксидантів у вашому раціоні запобігатиме розвитку неприємних очних захворювань і забезпечить вашим очам здоров'я.

Намагайтеся щоб кожен день на вашому столі були різноманітні цілісні, необроблені продукти. Важливо звернутися до лікаря, якщо у вас вже є проблеми із зором, так як раннє лікування може запобігти серйознішим захворюванням.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.