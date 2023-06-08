Як дезінфікувати воду та захистити себе від небезпечних інфекцій. Поради доктора Комаровського

Трагедія на Каховській ГЕС несе певні ризики для здоров'я, які, на перший погляд, є неочевидними, але можуть бути надзвичайно небезпечними для здоров'я. Чому потрібно дезінфікувати воду та як це зробити?

Про можливі наслідки і про те, як їм запобігти, на своїй сторінці в Instagram розповів Євген Олегович Комаровський: "Спалах кишкових інфекцій дуже ймовірний. Каховська трагедія — це не тільки 18 млрд кубометрів питної води. Це цвинтарі, ферми, добрива, сотні тисяч вигрібних ям, туалетів, каналізаційні системи, що опинилися під водою, сміттєзвалища, цвинтарі домашніх тварин, сотні тисяч тонн загиблої риби – і все це у Чорне море. І від дельти Дніпра до Чорного моря 100 км”.

Ризик, за словами Комаровського, не обмежується лише Україною, існує небезпека і для Румунії, і для Болгарії, тому людям, які перебувають на цих територіях, також слід бути обережними.

Коли йдеться про ризик гострих кишкових інфекцій, це не тільки потенційно можливий спалах черевного тифу та холери, це і кишкові палички, і сальмонели. Саме тому головний ризик несе питна вода.

Фото: Pixabay

Важливо!

Вода має бути тільки бутильована.

Якщо немає доступу до бутильованої води, воду необхідно обов'язково кип'ятити (обов'язково протягом 4-5 хвилин).

Якщо немає доступу ні до хлорованої, ні до кип'яченої води, можна скористатися спеціальними таблетками для дезінфекції питної води. Це єдине рішення для тих, хто не має можливості пити бутильовану або кип'ячену воду.

Зараз дезінфікувати потрібно абсолютно все: посуд, дошки для обробки, столи і т.д.

Найпростіший засіб для дезінфекції – побутовий відбілювач (білизна). У складі відбілювача обов'язково має бути гіпохлорит натрію. Якщо 5% розчин, то потрібно розводити 15 мл на 3 л води, якщо 15-30% розчин – тоді 5 мл на 3 літри води. Отриманим розчином потрібно обробляти все, що потенційно може потрапити до рота. Особливою небезпекою є вагітні жінки та діти до 5 років.

Особливу увагу мають зараз виявити люди, які працюють у сфері громадського харчування, дитячі дошкільні заклади, дитячі табори. Дезінфекція та миття рук з дезінфікуючими засобами – це ваша відповідальність перед людьми.

Лікар Комаровський наголошує на напоях з льодом: "Особливо ті, хто в таку спеку купує напої з льодом, 150 разів подумайте, з якої води робиться цей лід. Часто люди не розуміють, що лід роблять із звичайної води з-під крана. Якщо у вас є найменші сумніви — не пийте напої з льодом".

Також небезпеку несе пляжний відпочинок – не мийте фрукти морською водою, будьте обережні з продукцією, яку купуєте на пляжі, з їжею у кафе на березі.

Запобіжні заходи:

Руки необхідно мити теплою водою з милом не менше 20 секунд

Використовувати санітайзери (не менше 70% спирту)

Для побутових потреб використовувати гарячу воду.

Будьте максимально обережні та не нехтуйте елементарними правилами безпеки.

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