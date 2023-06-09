Що не можна їсти вранці? Топ 6 найгірших варіантів сніданку

Ми з дитинства знаємо, що сніданок – головний прийом їжі протягом дня. Однак ніхто не сказав, які продукти корисні для сніданку, а які, навпаки, шкідливі.

Ранок задає настрій на весь день, саме тому так важливо починати його зі здорового ситного сніданку. Який він ідеальний сніданок? Баланс клітковини, білка та правильних жирів, який насичуватиме вас до обіду, у поєднанні з помірною кількістю нерафінованих вуглеводів, щоб забезпечити енергією. Більшість із нас не дотримуються цих правил і навіть не знають, які продукти ідеальні для сніданку, а які є найгіршим варіантом. Ось список найгірших продуктів для ранку, яких слід уникати, щоб добре провести день. Про це пише Lifestyle Asia.

Крупи з високоочищених злаків

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Хочете знати, що таке високоочищені злаки? Ті, які ви берете в магазині щоразу. Вони солодкі, хрумкі та рекламуються як здоровий вибір для початку дня. Але реальність така, що вони містять дуже багато цукру та практично не мають поживних речовин. Таким чином, наприклад, каша швидкого приготування швидко підвищить рівень цукру в крові, не приносячи ніякої реальної користі організму.

Занадто багато жирів

Інший нездоровий сніданок — щось маслянисте і жирне, наприклад, бекон, яєчня і таке інше. Жирна їжа дуже калорійна і практично не має поживної цінності. Вся справа в правильному виборі білків, наприклад, замість смажити яйця, їх можна зварити. Або навіть якщо ви їх смажите, використовуйте більш корисну олію, наприклад кокосову або топлену олію, замість рафінованої.

Смузі

Починати сніданок зі смузі, не поєднуючи його з будь-якими іншими поживними продуктами, – не найкраща ідея. Лише склянка смузі, особливо якщо в ньому багато фруктів, сприятиме різкому стрибку цукру в крові, а потім – його різкому падінню. Тобто спочатку може здатися, що ви наїлися, але через деякий час у вас прокинеться звірячий апетит, що спонукатиме вас з'їсти багато "зайвих" калорій ще до обіду.

Протеїнові батончики

Ще один некорисний сніданок, який упакований і продається як здоровий варіант, — це протеїнові батончики. Протеїнові батончики здаються чудовим варіантом для людей, які перебувають у дорозі, і не мають часу для нормального сніданку, але за це ви розплатитеся своїм здоров'ям. Ці зернові протеїнові батончики містять дуже багато цукру та мало білка. В основному це додані цукри, що робить цей продукт одним із найгірших у цьому списку.

Вафлі та млинці

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Ці продукти чудово виглядають на "шведському столі" і у вашій стрічці Insta. Але вони є одними з найменш поживними для початку дня. Як би добре вони не виглядали, млинці, вафлі та оладки зроблені з рафінованого білого борошна і покриті маслом та сиропом, який в основному є рафінованим цукром. Це означає, що в них багато калорій, жирів, цукру, а білка та клітковини мало.

Фруктовий сік

Як і смузі, фруктові соки також містять велику кількість цукру. Можна подумати, що соки краще, ніж кава вранці, але, на жаль, це не так. Соки багаті на поживні речовини та антиоксиданти, але в них також значно менше клітковини, ніж у цілісних фруктах. Отже, краще не варто робити фруктові соки звичним варіантом сніданку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.