Читайте етикетку. Нутриціолог назвала найнебезпечніші Е-добавки у продуктах

Маркуванням літерою Е та цифрами після неї прийнято позначати харчові добавки у продуктах. Не всі вони шкідливі, але є добавки, які потрібно неодмінно "знати в обличчя".

Маркування з'явилося через потребу скоротити місце на етикетці, адже у складі потрібно було писати повну назву добавок, а це займало дуже багато місця. Тому в 1953 році в Євросоюзі запровадили відповідне маркування з буквою Е, де сама буква означає – Europe, а перша цифра коду кожної добавки говорить про її призначення.

Харчові добавки додають у продукти харчування в технологічних цілях у процесі виробництва, для надання їм бажаних властивостей. Не варто боятися всіх "ешок", адже сіль і перець, наприклад, також є харчовими добавками. Допоможе розібратися у дійсно небезпечних для нашого здоров'я добавках food-експерт та нутриціолог Аня Чу.

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"Існує певна класифікація харчових добавок, яка допомагає розібратися з чим ми маємо справу і залежить вона від першої цифри на коді", — зазначає нутриціолог.

Відповідно:

на 1 починаються коди барвників;

на 2 — консерванти;

на 3 (300-322 — антиоксиданти; 333-399 — антиоксиданти та стабілізатори);

на 4 — емульгатори та стабілізатори;

на 5 — речовини проти стеження та комкування;

на 6 — підсилювачі смаку та запаху;

на 9 починаються коди глазурователів, розм'якшувачів та інших покращувачів випічки та інших речовин;

Е1100-Е1105 — ферментні препарати.

Але це не означає, що всі добавки, які знаходяться в тих чи інших продуктах, корисні і нешкідливі. На жаль, це не так. Існує перелік "ешок", які можуть завдати відчутної шкоди здоров'ю, особливо дітям, алергікам та людям з хронічними захворюваннями ШКТ.

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Які ж харчові добавки потрібно "знати в обличчя" та остерігатися? Список шкідливих для нашого здоров'я добавок:

Е129 — уникати за наявності астми та риніту; може спричиняти гіперактивність у дітей. Добавку заборонено у багатьох країнах світу, але дозволено для використання в Україні.

Е123 – заборонена для використання у харчовій промисловості на території України, США та країнах Європи.

Е320 — у багатьох країнах добавка занесена до червоного списку, оскільки має високий рівень небезпеки. Передбачається канцерогенна дія цієї добавки.

Е213 — консервант може викликати астматичні прояви, алергію, екзему, гіперактивність, що особливо негативно впливає на дітей!

Е220 — токсична добавка. У алергіків може викликати кропив'янку, кашель, ангіоневротичний набряк, утруднене дихання. Люди із захворюваннями ШКТ будуть більш чутливими до діоксиду сірки у складі продуктів.

Е221 — при перевищенні допустимої норми чинить токсичну дію на печінку та нирки, провокує загострення симптомів астми. Вступаючи в реакцію з аскорбіновою кислотою (E300), бензоат натрію (Е221) може утворювати бензол, а це сильний канцероген!

Е952 — це підсолоджувач, цитламат натрію. Протипоказаний для вживання вагітним жінкам, дітям, а також людям, які страждають на ниркову недостатність. Найчастіше знаходиться у складі жувальної гумки, дешевих солодких газованих напоїв.

Ризикувати чи ні своїм здоров'ям – вибір кожного, але відповідальність за дітей – лежить на батьках. Намагайтеся уважно читати склад продуктів, які потрапляють до дітей, а також мінімізувати кількість шкідливих харчових добавок у раціоні.

Раніше Фокус писав про те, які токсичні продукти забирають у вас здоров'я.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.