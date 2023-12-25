"Різдвяні хвороби": що потрібно знати про тривожні симптоми під час святкового застілля

Деякий дискомфорт, який ми відчуваємо під час вечері, може свідчити про серйозні захворювання, такі як панкреатит і рак підшлункової залози.

Після святкової вечері люди часто відчувають деякі неприємні відчуття, які можуть бути зумовлені переїданням або вживанням алкоголю. Улі Томпсон з благодійної організації Guts UK пояснює, що ці відчуття включають здуття живота, нетравлення, печію і рефлюкс, а також можуть супроводжуватися короткочасною діареєю. Про це пише The Sun.

Вона підкреслює, що подібні симптоми зазвичай виникають через надмірне вживання їжі або алкоголю під час свят. Однак, деякі ознаки, які з'являються після святкової вечері, можуть свідчити про серйозні захворювання.

Рак підшлункової залози

Експерти з Cancer Research UK зазначають, що часте здуття живота може бути ознакою цього захворювання. Пухлина підшлункової залози може спричиняти проблеми з травленням, що призводять до газоутворення і скупчення рідини в животі. Ліза Вудро з Pancreatic Cancer UK вказує на болі або відчуття "тріпотіння" в животі після їди, які можуть також бути пов'язані з цим захворюванням.

4 ознаки раку підшлункової залози після святкової вечері:

відчуття здуття живота;

відчуття "тріпотіння" в животі;

"булькаючий" живіт;

проблеми з травленням.

Рак яєчників

Це захворювання, як і рак підшлункової залози, може спричиняти здуття живота та інші менш очевидні симптоми, як-от болі в животі або між стегнами, втрата апетиту або швидке насичення, а також часте сечовипускання.

4 ознаки раку яєчників:

здуття живота;

біль або ніжність у животі;

відсутність апетиту або швидке насичення;

часте сечовипускання.

Хвороба Крона

Це запальне захворювання кишківника проявляється діареєю, болями і спазмами в животі. Симптоми можуть з'являтися періодично, і Сара Сліт із Crohn's and Colitis UK радить звертатися по медичну допомогу в разі частої діареї, болю в животі або наявності крові в калі.

4 ознаки хвороби Крона після святкової вечері:

часта діарея;

болі та спазми в животі;

часті походи в туалет;

наявність крові в калі.

Панкреатит

Раптовий сильний біль у центрі живота може вказувати на гострий панкреатит. Цей стан характеризується пошкодженням підшлункової залози і може призвести до серйозних ускладнень, включно з нирковою недостатністю та ураженням легень.

3 ознаки панкреатиту після святкової вечері:

раптовий сильний біль у центрі живота;

нудота або нездужання;

підвищена температура тіла до 38 градусів або вище.

Синдром подразненого кишечника (СПК)

Це ще одне захворювання, яке може загостритися після святкової вечері. Близько кожного п'ятого дорослого у Великій Британії страждає на цей синдром, і він частіше проявляється у віці від 20 до 30 років.

Причини розвитку цього синдрому не встановлені однозначно, але вчені припускають, що інфекції шлунково-кишкового тракту, запальні процеси під час інших захворювань або приймання певних ліків, таких як антибіотики, можуть підвищити ризик його виникнення.

Чотири ознаки синдрому подразненого кишечника після різдвяної вечері:

біль або спазми в животі;

здуття живота;

діарея;

запор.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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