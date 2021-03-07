Вагомий внесок. Що жінки винайшли в автомобілях

Обігрівач, "двірники", "поворотники", система POI — все це з'явилося в авто завдяки жінкам.

Автомобіль — винахід чоловіка і одна з його головних іграшок. Карл Бенц, Генрі Форд, Ніколаус Отто, Рудольф Дизель, Анрі Сітроен — ці імена піонерів автомобілебудування не потребують представлення. Проте без жінок автомобілі не стали б такими, якими вони є зараз.

Жінки зробили величезний внесок у розвиток автомобіля, застосувавши своє бачення світу, кмітливість і розум для удосконалення багатьох компонентів конструкції. Можна сказати, що чоловіки винайшли автомобіль, а жінки зробили його комфортним і безпечним.

Розповідаємо про найзначніші винаходи жінок, які знайшли застосування в автомобілебудуванні і використовуються досі.

Маргарет Вілкокс — винахідниця автомобільного обігрівача, 1893 рік

[ + – ] Маргарет Вілкокс, винахідниця автомобільного обігрівача

У 1893 році американка Маргарет Вілкокс придумала і запатентувала ефективний автомобільний обігрівач. Ця жінка-інженер була співзасновницею американської компанії з проектування та встановлення домашніх систем парового опалення, тому не дивно, чому у неї зʼявилася блискуча думка, як поліпшити комфорт у відкритому кузові автомобіля (машин з жорстким дахом і повністю закритим кузовом в ті роки практично не випускали).

Автомобільний обігрівач Вілкокс грунтувався на ідеї теплообміну між рідиною і повітрям. Конструкція включала зовнішній котел з водяною сорочкою і труби в салоні, за якими циркулювала розігріта вода, нагріваючи повітря. Циркуляція рідини здійснювалася примусово, за допомогою насоса.

[ + – ] Принципова схема автомобільного обігрівача конструкції Маргарет Вілкокс

Патент на обігрівач Маргарет Вілкокс отримала 23 листопада 1893 року, а вже через два роки її винахід знайшов застосування в одній з моделей американської марки Cadillac. Примітно, що цей принцип досі використовується в автономних автомобільних опалювачах, таких як, наприклад, Webasto.

Мері Андерсон — винахідниця автомобільних "двірників", 1903 рік

[ + – ] Мері Андерсон, винахідниця автомобільних склоочисників

Винахідницею автомобільних склоочисників або, в просторіччі, "двірників" вважається американка Мері Андерсон. За легендою, взимку 1902 року під час поїздки на автобусі в Нью-Йорку жінка побачила, наскільки несолодко водієві, вимушеному постійно виходити назовні і вручну очищати лобове скло від снігу. Незабаром вона розробила пристрій, що дозволяє очищати скло, не виходячи з салону. Прототип був побудований однією з інженерних компаній, а патент на винахід Андерсон отримала в листопаді 1903 року строком на 17 років.

"Двірники", придумані Андерсон, принципово не відрізнялися від тих, що існують нині: важіль із закріпленою на ньому смужкою гуми із зовнішньої сторони скла. Однак привід здійснювався вручну водієм зі свого місця за допомогою ще одного важеля.

[ + – ] Принципова схема автомобільного склоочисника конструкції Мері Андерсон

У 1905 році Мері Андерсон намагалася продати свій винахід канадській компанії, але та не проявила інтересу. У 1920 році термін патентного захисту закінчився, а вже в 1922-му фірма Cadillac стала першим автовиробником, яка додала до стандартного обладнання своїх машин склоочисники конструкції Андерсон.

Практично одночасно з Мері Андерсон патентні заявки на склоочисник для транспортних засобів подали Роберт Дуглас і Джон Епджон. Заявка Дугаласа була подана навіть на три місяці раніше, але його склоочисник призначався для паровозів. А Епджон зареєстрував заявку 9 жовтня 1903 року, але дія патенту була пріоритетним на території Великобританії.

Флоренс Лоуренс — винахідниця "поворотників"

[ + – ] Флоренс Лоуренс, винахідник "поворотников"

Американка Флоренс Лоуренс (1886-1938) — не тільки зірка німого кіно і автомобільний ентузіаст, а ще винахідник концепції автомобільних сигналів повороту на основі викидних сигнальних прапорців. Придумане нею пристосування (орієнтовно на початку 1910-х років) дозволяло простим натисканням кнопки виставляти прапорець з потрібною боку, попереджаючи інших учасників дорожнього руху про маневр. Аналогічно викидати прапорець ззаду перед початком гальмування.

Такі викидні прапорці отримали повсюдне поширення вже до середини 1920-х років, потім на кінцях прапорців з'явилися світловідбивачі і лампочки, а в кінці кінців їх змінили інтегровані в кузов електричні "поворотники".

[ + – ] Сигнал повороту у вигляді викидного прапорця зі світлоповертачем. Фото: Wikipedia

Актриса, яка зіграла більш ніж в 250 фільмах, ніколи не намагалася запатентувати свій винахід або витягти з нього комерційну вигоду. Цікавий факт: Флоренс Лоуренс стала першою американською актрисою, чиє ім'я починають вказувати на кіноафіша. Крім того, вона відома як авторка однієї з перших кінокомпаній Victor Studios, очолюваних жінкою.

До слова, ще в 1909 році англійка Персі Дуглас Гамільтон (так, знову жінка!) Запатентувала ідею вказуватимуть напрями повороту автомобіля за допомогою запаленого ліхтарика, але цей спосіб був незручний і не набув поширення.

Стефані Кволек — винахідник кевлара, 1964 рік

[ + – ] Стефані Кволек, винахідник кевлара

Американський хімік польського походження Стефані Кволек (1923-2014) є винахідником полімерного волокна поліпарафенілен-терефталамід, більш відомого як кевлар. Кевлар має малу вагу і високу міцність (в п'ять разів міцніший за сталь). В автомобілебудуванні цей матеріал широко застосовується для армування приводних ременів двигунів і трансмісій, дисків зчеплення і шин. А завдяки своїй легкості кевлар набув широкого поширення для виготовлення кузовних панелей — спочатку в автоспорті, а потім і на дорожніх автомобілях.

Крім того, кевлар використовується в авіабудуванні, для виробництва бронежилетів, спортивного інвентарю (ракетки, лижі, боби для бобслею) і спецодягу для пожежників, мотоциклістів і автогонщиків.

[ + – ] Сфера застосування кевлара в автомобілебудуванні дуже широка

Кар'єру хіміка Стефані Кволек початку в 1946 році, влаштувавшись в корпорацію DuPont. У 1964 році компанія почала дослідження для отримання міцних і легких полімерних ниток, які б могли замінити важкий сталевий корд в автомобільних шинах, що обіцяло економію палива. Полімерні волокна зазвичай виготовляються шляхом прядіння при видавлюванні розплаву через тонкі отвори, але плавляться вони насилу, тому Кволек вирішила використовувати прядіння з розчину.

Отримана нитка прекрасно витягується і виявилася настільки міцною, що спочатку Кволек подумала про поломку вимірювального приладу. Однак повторні тести підтвердили феноменальні властивості нового матеріалу.

Сучасний кевлар був отриманий в 1971 році, а в 1975-му матеріал був випущений на ринок. Однак Кволек не приймала активної участі в розробці способів його практичного застосування. У 1986 вона покинула DuPont, хоча залишилася консультантом компанії. Кволек стала четвертою жінкою, яка удостоєна включення в Національний зал слави винахідників, також отримала близько двох десятків патентів на винаходи в галузі хімії. У день її смерті в 2014 році DuPont оголосила, що до того моменту продано 1 млн бронежилетів зі створеного нею кевлара.

[ + – ] Першим дорожнім автомобілем з кузовом, практично повністю виготовленим з кевлара, став суперкар Ferrari F40, представлений в 1987 році. Фото: Ferrari

Сріджа Арункумар — винахідник системи POI, початок 2000-х років

[ + – ] Сріджа Арункумар, винахідник POI для автомобільних навігаційних систем. Фото: Bosch

Сріджа Арункумар, будучи старшим розробником структури програмного забезпечення в індійському підрозділі компанії Bosch, придумала розширену навігацію з POI (Points of Interest).

Система POI або "точки інтересу" помітно поліпшила зручність користування автомобільними навігаторами, позначаючи користуються попитом громадські місця і пам'ятки і допомагаючи водіям не губитися в складному трафіку.

[ + – ] Система POI вивела користування автомобільною навігацією на новий рівень. Фото: ResearchGate

Саме завдяки Арункумар ви сьогодні можете з легкістю знаходити уздовж маршруту будь-які потрібні вам місця — заправки, ресторани і кафе, готелі, магазини і музеї. А ще сервіс миттєво оцінили рекламодавці: власники бізнесів платять розробникам картографічних систем, щоб їх об'єкти з'являлися в навігації.

Сріджа Арункумар стала першою жінкою в історії Bosch, що отримала 19 зареєстрованих патентів. За свої досягнення вона удостоїлася декількох престижних нагород, в тому числі, німецької Car Multimedia Inventor of the Year.

Ельдорадо Джонс — винахідник глушника 1917 рік

[ + – ] Американка Ельдорадо Джонс (на фото праворуч) вважається одним з кандидатів на звання винахідника глушника

Винахід автомобільного глушника також нерідко приписують жінці. За однією з найпоширеніших версій, акустичний фільтр, який став прообразом сучасного автомобільного глушника, в 1917 році придумала американка Ельдорадо Джонс (1860-1932) на прізвисько "Iron Lady" ( "Залізна леді").

Втім, є й інші версії. Ще в 1894 році французька компанія Panhard et Levassor оснащувала свої автомобілі звуковими фільтрами для зниження шуму двигуна. У 1897 році подібний пристрій використовував американський винахідник Мільтон Рівз, який відомий створенням автомобілів з шістьма і вісьмома колесами.

Проте ми вирішили включити Ельдорадо Джонс в наш огляд — настільки яскрава і неординарна це була особистість. У 1917 році американка придумала пристрій у вигляді невеликого металевого пропелера, який встановлювався на шляху вихлопних газів, зменшуючи шум від двигуна без втрати потужності. Після випробувань патент на її ім'я був зареєстрований в 1923 році. Слід зазначити, що Джонс, будучи пристрасною шанувальницею авіації, бачила застосування свого винаходу, в першу чергу, в літаках і не припускала його використання в автомобілях.

Крім глушника, в активі Ельдорадо Джонс чимало інших винаходів: це, наприклад, легкий електричних праска, легка складна прасувальна дошка для мандрівників і складна вішалка. Цікаво, що Ельдорадо Джонс можна вважати однією з перших феміністок. Вона недолюблювала чоловіків, а на її фабриці, побудованої для виробництва її винаходів, працювали виключно жінки. В історію увійшло знаменитий вислів винахідниці, адресований жінкам: «Не забувайте брати у чоловіків все, що вони можуть дати. Тому що, якщо цього не зробите ви, вони зроблять це з вами».