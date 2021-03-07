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Вагомий внесок. Що жінки винайшли в автомобілях

Вадим Добровольський
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Жінки і автомобіль, жіночі винаходи для автомобіля, винаходи жінок для автомобіля
Жінки зробили величезний внесок у розвиток конструкції автомобіля. Фото: Bosch

Обігрівач, "двірники", "поворотники", система POI — все це з'явилося в авто завдяки жінкам.

Автомобіль — винахід чоловіка і одна з його головних іграшок. Карл Бенц, Генрі Форд, Ніколаус Отто, Рудольф Дизель, Анрі Сітроен — ці імена піонерів автомобілебудування не потребують представлення. Проте без жінок автомобілі не стали б такими, якими вони є зараз.

Жінки зробили величезний внесок у розвиток автомобіля, застосувавши своє бачення світу, кмітливість і розум для удосконалення багатьох компонентів конструкції. Можна сказати, що чоловіки винайшли автомобіль, а жінки зробили його комфортним і безпечним.

Розповідаємо про найзначніші винаходи жінок, які знайшли застосування в автомобілебудуванні і використовуються досі.

Маргарет Вілкокс — винахідниця автомобільного обігрівача, 1893 рік

Маргарет Вілкокс, автомобільний обігрівач, винахідниця автомобільного обігрівача
Маргарет Вілкокс, винахідниця автомобільного обігрівача

У 1893 році американка Маргарет Вілкокс придумала і запатентувала ефективний автомобільний обігрівач. Ця жінка-інженер була співзасновницею американської компанії з проектування та встановлення домашніх систем парового опалення, тому не дивно, чому у неї зʼявилася блискуча думка, як поліпшити комфорт у відкритому кузові автомобіля (машин з жорстким дахом і повністю закритим кузовом в ті роки практично не випускали).

Автомобільний обігрівач Вілкокс грунтувався на ідеї теплообміну між рідиною і повітрям. Конструкція включала зовнішній котел з водяною сорочкою і труби в салоні, за якими циркулювала розігріта вода, нагріваючи повітря. Циркуляція рідини здійснювалася примусово, за допомогою насоса.

Маргарет Вілкокс, автомобільний обігрівач, винахідник автомобільного обігрівача
Принципова схема автомобільного обігрівача конструкції Маргарет Вілкокс

Патент на обігрівач Маргарет Вілкокс отримала 23 листопада 1893 року, а вже через два роки її винахід знайшов застосування в одній з моделей американської марки Cadillac. Примітно, що цей принцип досі використовується в автономних автомобільних опалювачах, таких як, наприклад, Webasto.

Мері Андерсон — винахідниця автомобільних "двірників", 1903 рік

Мері Андерсон, автомобільні склоочисники, винахідниця склоочисників
Мері Андерсон, винахідниця автомобільних склоочисників

Винахідницею автомобільних склоочисників або, в просторіччі, "двірників" вважається американка Мері Андерсон. За легендою, взимку 1902 року під час поїздки на автобусі в Нью-Йорку жінка побачила, наскільки несолодко водієві, вимушеному постійно виходити назовні і вручну очищати лобове скло від снігу. Незабаром вона розробила пристрій, що дозволяє очищати скло, не виходячи з салону. Прототип був побудований однією з інженерних компаній, а патент на винахід Андерсон отримала в листопаді 1903 року строком на 17 років.

"Двірники", придумані Андерсон, принципово не відрізнялися від тих, що існують нині: важіль із закріпленою на ньому смужкою гуми із зовнішньої сторони скла. Однак привід здійснювався вручну водієм зі свого місця за допомогою ще одного важеля.

Мері Андерсон, автомобільні склоочисники, винахідниця склоочисників
Принципова схема автомобільного склоочисника конструкції Мері Андерсон

У 1905 році Мері Андерсон намагалася продати свій винахід канадській компанії, але та не проявила інтересу. У 1920 році термін патентного захисту закінчився, а вже в 1922-му фірма Cadillac стала першим автовиробником, яка додала до стандартного обладнання своїх машин склоочисники конструкції Андерсон.

Практично одночасно з Мері Андерсон патентні заявки на склоочисник для транспортних засобів подали Роберт Дуглас і Джон Епджон. Заявка Дугаласа була подана навіть на три місяці раніше, але його склоочисник призначався для паровозів. А Епджон зареєстрував заявку 9 жовтня 1903 року, але дія патенту була пріоритетним на території Великобританії.

Флоренс Лоуренс — винахідниця "поворотників"

Флоренс Лоуренс, винахідник "поворотников", винахідник автомобільних сигналів повороту
Флоренс Лоуренс, винахідник "поворотников"

Американка Флоренс Лоуренс (1886-1938) — не тільки зірка німого кіно і автомобільний ентузіаст, а ще винахідник концепції автомобільних сигналів повороту на основі викидних сигнальних прапорців. Придумане нею пристосування (орієнтовно на початку 1910-х років) дозволяло простим натисканням кнопки виставляти прапорець з потрібною боку, попереджаючи інших учасників дорожнього руху про маневр. Аналогічно викидати прапорець ззаду перед початком гальмування.

Такі викидні прапорці отримали повсюдне поширення вже до середини 1920-х років, потім на кінцях прапорців з'явилися світловідбивачі і лампочки, а в кінці кінців їх змінили інтегровані в кузов електричні "поворотники".

Флоренс Лоуренс, винахідник "поворотников", винахідник автомобільних сигналів повороту
Сигнал повороту у вигляді викидного прапорця зі світлоповертачем. Фото: Wikipedia

Актриса, яка зіграла більш ніж в 250 фільмах, ніколи не намагалася запатентувати свій винахід або витягти з нього комерційну вигоду. Цікавий факт: Флоренс Лоуренс стала першою американською актрисою, чиє ім'я починають вказувати на кіноафіша. Крім того, вона відома як авторка однієї з перших кінокомпаній Victor Studios, очолюваних жінкою.

До слова, ще в 1909 році англійка Персі Дуглас Гамільтон (так, знову жінка!) Запатентувала ідею вказуватимуть напрями повороту автомобіля за допомогою запаленого ліхтарика, але цей спосіб був незручний і не набув поширення.

Стефані Кволек — винахідник кевлара, 1964 рік

Стефані Кволек, винахідник кевлара, кевлар
Стефані Кволек, винахідник кевлара

Американський хімік польського походження Стефані Кволек (1923-2014) є винахідником полімерного волокна поліпарафенілен-терефталамід, більш відомого як кевлар. Кевлар має малу вагу і високу міцність (в п'ять разів міцніший за сталь). В автомобілебудуванні цей матеріал широко застосовується для армування приводних ременів двигунів і трансмісій, дисків зчеплення і шин. А завдяки своїй легкості кевлар набув широкого поширення для виготовлення кузовних панелей — спочатку в автоспорті, а потім і на дорожніх автомобілях.

Крім того, кевлар використовується в авіабудуванні, для виробництва бронежилетів, спортивного інвентарю (ракетки, лижі, боби для бобслею) і спецодягу для пожежників, мотоциклістів і автогонщиків.

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Сфера застосування кевлара в автомобілебудуванні дуже широка

Кар'єру хіміка Стефані Кволек початку в 1946 році, влаштувавшись в корпорацію DuPont. У 1964 році компанія почала дослідження для отримання міцних і легких полімерних ниток, які б могли замінити важкий сталевий корд в автомобільних шинах, що обіцяло економію палива. Полімерні волокна зазвичай виготовляються шляхом прядіння при видавлюванні розплаву через тонкі отвори, але плавляться вони насилу, тому Кволек вирішила використовувати прядіння з розчину.

Отримана нитка прекрасно витягується і виявилася настільки міцною, що спочатку Кволек подумала про поломку вимірювального приладу. Однак повторні тести підтвердили феноменальні властивості нового матеріалу.

Сучасний кевлар був отриманий в 1971 році, а в 1975-му матеріал був випущений на ринок. Однак Кволек не приймала активної участі в розробці способів його практичного застосування. У 1986 вона покинула DuPont, хоча залишилася консультантом компанії. Кволек стала четвертою жінкою, яка удостоєна включення в Національний зал слави винахідників, також отримала близько двох десятків патентів на винаходи в галузі хімії. У день її смерті в 2014 році DuPont оголосила, що до того моменту продано 1 млн бронежилетів зі створеного нею кевлара.

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Першим дорожнім автомобілем з кузовом, практично повністю виготовленим з кевлара, став суперкар Ferrari F40, представлений в 1987 році. Фото: Ferrari

Сріджа Арункумар — винахідник системи POI, початок 2000-х років

Сріджа Арункумар, система POI, винахідник POI
Сріджа Арункумар, винахідник POI для автомобільних навігаційних систем. Фото: Bosch

Сріджа Арункумар, будучи старшим розробником структури програмного забезпечення в індійському підрозділі компанії Bosch, придумала розширену навігацію з POI (Points of Interest).

Система POI або "точки інтересу" помітно поліпшила зручність користування автомобільними навігаторами, позначаючи користуються попитом громадські місця і пам'ятки і допомагаючи водіям не губитися в складному трафіку.

Сріджа Арункумар, система POI, винахідник POI
Система POI вивела користування автомобільною навігацією на новий рівень. Фото: ResearchGate

Саме завдяки Арункумар ви сьогодні можете з легкістю знаходити уздовж маршруту будь-які потрібні вам місця — заправки, ресторани і кафе, готелі, магазини і музеї. А ще сервіс миттєво оцінили рекламодавці: власники бізнесів платять розробникам картографічних систем, щоб їх об'єкти з'являлися в навігації.

Сріджа Арункумар стала першою жінкою в історії Bosch, що отримала 19 зареєстрованих патентів. За свої досягнення вона удостоїлася декількох престижних нагород, в тому числі, німецької Car Multimedia Inventor of the Year.

Ельдорадо Джонс — винахідник глушника 1917 рік

Американка Ельдорадо Джонс (на фото праворуч) вважається одним з кандидатів на звання винахідника глушника
Американка Ельдорадо Джонс (на фото праворуч) вважається одним з кандидатів на звання винахідника глушника

Винахід автомобільного глушника також нерідко приписують жінці. За однією з найпоширеніших версій, акустичний фільтр, який став прообразом сучасного автомобільного глушника, в 1917 році придумала американка Ельдорадо Джонс (1860-1932) на прізвисько "Iron Lady" ( "Залізна леді").

Втім, є й інші версії. Ще в 1894 році французька компанія Panhard et Levassor оснащувала свої автомобілі звуковими фільтрами для зниження шуму двигуна. У 1897 році подібний пристрій використовував американський винахідник Мільтон Рівз, який відомий створенням автомобілів з шістьма і вісьмома колесами.

Проте ми вирішили включити Ельдорадо Джонс в наш огляд — настільки яскрава і неординарна це була особистість. У 1917 році американка придумала пристрій у вигляді невеликого металевого пропелера, який встановлювався на шляху вихлопних газів, зменшуючи шум від двигуна без втрати потужності. Після випробувань патент на її ім'я був зареєстрований в 1923 році. Слід зазначити, що Джонс, будучи пристрасною шанувальницею авіації, бачила застосування свого винаходу, в першу чергу, в літаках і не припускала його використання в автомобілях.

Крім глушника, в активі Ельдорадо Джонс чимало інших винаходів: це, наприклад, легкий електричних праска, легка складна прасувальна дошка для мандрівників і складна вішалка. Цікаво, що Ельдорадо Джонс можна вважати однією з перших феміністок. Вона недолюблювала чоловіків, а на її фабриці, побудованої для виробництва її винаходів, працювали виключно жінки. В історію увійшло знаменитий вислів винахідниці, адресований жінкам: «Не забувайте брати у чоловіків все, що вони можуть дати. Тому що, якщо цього не зробите ви, вони зроблять це з вами».