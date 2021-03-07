Весомый вклад. Что женщины изобрели в автомобилях
Отопитель, "дворники", "поворотники", система POI — все это появилось в авто благодаря женщинам.
Автомобиль — изобретение мужчины и одна из главных его игрушек. Карл Бенц, Генри Форд, Николаус Отто, Рудольф Дизель, Анри Ситроен — эти имена пионеров автомобилестроения не нуждаются в представлении. Тем не менее без женщин автомобили не стали бы такими, какими они есть сейчас.
Женщины внесли огромный вклад в развитие автомобиля, применив свое видение мира, смекалку и ум для усовершенствования многих компонентов конструкции. Можно сказать, что мужчины изобрели автомобиль, а женщины сделали его комфортным и безопасным.
Рассказываем о наиболее значительных изобретениях женщин, нашедших применение в автомобилестроении и использующихся до сих пор.
Маргарет Уилкокс — изобретатель автомобильного отопителя, 1893 год
В 1893 году американка Маргарет Уилкокс придумала и запатентовала эффективный автомобильный отопитель. Эта женщина-инженер являлась соучредителем американской компании по проектированию и установке домашних систем парового отопления, поэтому неудивительно, почему ей пришла в голову блестящая мысль, как улучшить комфорт в открытом кузове автомобиля (машин с жесткой крышей и полностью закрытым кузовом в те годы практически не выпускали).
Автомобильный отопитель Уилкокс основывался на идее теплообмена между жидкостью и воздухом. Конструкция включала внешний котел с водяной рубашкой и трубы в салоне, по которым циркулировала разогретая вода, нагревая воздух. Циркуляция жидкости осуществлялась принудительно, с помощью насоса.
Патент на отопитель Маргарет Уилкокс получила 23 ноября 1893 года, а уже через два года ее изобретение нашло применение в одной из моделей американской марки Cadillac. Примечательно, что этот принцип до сих пор используется в автономных автомобильных отопителях, таких как, например, Webasto.
Мэри Андерсон — изобретатель автомобильных "дворников", 1903 год
Изобретателем автомобильных стеклоочистителей или, в просторечии, "дворников" считается американка Мэри Андерсон. По легенде, зимой 1902 года во время поездки на автобусе в Нью-Йорке женщина увидела, насколько несладко приходится водителю, вынужденному постоянно выходить наружу и вручную очищать лобовое стекло от снега. Вскоре она разработала устройство, позволяющее очищать стекло, не выходя из салона. Прототип был построен одной из инженерных компаний, а патент на изобретение Андерсон получила в ноябре 1903 года сроком на 17 лет.
"Дворники", придуманные Андерсон, принципиально не отличались от существующих ныне: рычаг с закрепленной на нем полоской резины с внешней стороны стекла. Однако привод осуществлялся вручную водителем со своего места с помощью еще одного рычага.
В 1905 году Мэри Андерсон пыталась продать свое изобретение канадской компании, но та не проявила интереса. В 1920 году срок патентной защиты истек, а уже в 1922-м фирма Cadillac стала первым автопроизводителем, включившим в стандартное оборудование своих машин стеклоочистители конструкции Андерсон.
Практически одновременно с Мэри Андерсон патентные заявки на стеклоочиститель для транспортных средств подали Роберт Дуглас и Джон Эпджон. Заявка Дугаласа была подана даже на три месяца раньше, но его стеклоочиститель предназначался для паровозов. А Эпджон зарегистрировал заявку 9 октября 1903 года, но действие патента было приоритетным на территории Великобритании.
Флоренс Лоуренс — изобретатель "поворотников"
Американка Флоренс Лоуренс (1886–1938) — не только звезда немого кино и автомобильный энтузиаст, а еще изобретатель концепции автомобильных сигналов поворота на основе выкидных сигнальных флажков. Придуманное ею приспособление (ориентировочно в начале 1910-х годов) позволяло простым нажатием кнопки выставлять флажок с нужной стороны, предупреждая других участников дорожного движения о маневре. Аналогично выкидывался флажок сзади перед началом торможения.
Такие выкидные флажки получили повсеместное распространение уже к середине 1920-х годов, затем на концах флажков появились светоотражатели и лампочки, а в конце концов их сменили интегрированные в кузов электрические "поворотники".
Актриса, сыгравшая более чем в 250 фильмах, никогда не пыталась запатентовать свое изобретения или извлечь из него коммерческую выгоду. Интересный факт: Флоренс Лоуренс стала первой американской актрисой, чье имя начинают указывать на киноафишах. Кроме того, она известна как создательница одной из первых кинокомпаний Victor Studios, возглавляемых женщиной.
К слову, еще в 1909 году англичанка Перси Дуглас Гамильтон (да, снова женщина!) запатентовала идею указывать направления поворота автомобиля с помощью зажженного фонарика, но этот способ был неудобен и не получил распространения.
Стефани Кволек — изобретатель кевлара, 1964 год
Американский химик польского происхождения Стефани Кволек (1923–2014) является изобретателем полимерного волокна полипарафенилен-терефталамид, более известного как кевлар. Кевлар обладает малым весом и высокой прочностью (в пять раз прочнее стали). В автомобилестроении этот материал широко применяется для армирования приводных ремней двигателей и трансмиссий, дисков сцепления и шин. А благодаря своей легкости кевлар получил широкое распространение для изготовления кузовных панелей — сначала в автоспорте, а затем и на дорожных автомобилях.
Кроме того, кевлар используется в авиастроении, для производства бронежилетов, спортивного инвентаря (ракетки, лыжи, бобы для бобслея) и спецодежды для пожарников, мотоциклистов и автогонщиков.
Карьеру химика Стефани Кволек начала в 1946 году, устроившись в корпорацию DuPont. В 1964 году компания начала исследования для получения прочных и легких полимерных нитей, которые бы могли заменить тяжелый стальной корд в автомобильных шинах, что обещало экономию топлива. Полимерные волокна обычно изготавливаются путем прядения при выдавливании расплава через тонкие отверстия, но плавятся они с трудом, поэтому Кволек решила использовать прядение из раствора.
Получившаяся нить прекрасно вытягивалась и оказалась настолько прочной, что сначала Кволек подумала о поломке измерительного прибора. Однако повторные тесты подтвердили феноменальные свойства нового материала.
Современный кевлар был получен в 1971 году, а в 1975-м материал был выпущен на рынок. Однако Кволек не принимала активного участия в разработке способов его практического применения. В 1986 она покинула DuPont, хотя осталась консультантом компании. Кволек стала четвертой женщиной, удостоившейся включения в Национальный зал славы изобретателей, также получила около двух десятков патентов на изобретения в области химии. В день ее смерти в 2014 году DuPont объявила, что к тому моменту продано 1 млн бронежилетов из созданного ею кевлара.
Сриджа Арункумар — изобретатель системы POI, начало 2000-х годов
Сриджа Арункумар, будучи старшим разработчиком структуры программного обеспечения в индийском подразделении компании Bosch, придумала расширенную навигацию с POI (Points of Interest).
Система POI или "точки интереса" заметно улучшила удобство пользования автомобильными навигаторами, обозначая пользующиеся спросом общественные места и достопримечательности и помогая водителям не теряться в сложном трафике.
Именно благодаря Арункумар вы сегодня можете с легкостью находить вдоль маршрута любые нужные вам места — заправки, рестораны и кафе, гостиницы, магазины и музеи. А еще сервис мгновенно оценили рекламодатели: владельцы бизнесов платят разработчикам картографических систем, чтобы их объекты появлялись в навигации.
Сриджа Арункумар стала первой женщиной в истории Bosch, получившей 19 зарегистрированных патентов. За свои достижения она удостоилась нескольких престижных наград, в том числе, германской Car Multimedia Inventor of the Year.
Эльдорадо Джонс — изобретатель глушителя, 1917 год
Изобретение автомобильного глушителя также нередко приписывают женщине. По одной из самых распространенных версий, акустический фильтр, ставший прообразом современного автомобильного глушителя, в 1917 году придумала американка Эльдорадо Джонс (1860–1932) по прозвищу "Iron Lady" ("Железная леди").
Впрочем, есть и другие версии. Еще в 1894 году французская компания Panhard et Levassor оснащала свои автомобили звуковыми фильтрами для снижения шума двигателя. В 1897 году подобное устройство использовал американский изобретатель Мильтон Ривз, который известен созданием автомобилей с шестью и восемью колесами.
Тем не менее мы решили включить Эльдорадо Джонс в наш обзор — столь яркая и неординарная это была личность. В 1917 году американка придумала устройство в виде небольшого металлического пропеллера, который устанавливался на пути выхлопных газов, уменьшая шум от двигателя без потери мощности. После испытаний патент на ее имя был зарегистрирован в 1923 году. Следует отметить, что Джонс, будучи страстной почитательницей авиации, видела применение своего изобретения, в первую очередь, в самолетах и не предполагала его использование в автомобилях.
Кроме глушителя, в активе Эльдорадо Джонс немало других изобретений: это, например, легкий электрических утюг, легкая складная гладильная доска для путешественников и складная вешалка. Интересно, что Эльдорадо Джонс можно считать одной из первых феминисток. Она недолюбливала мужчин, а на ее фабрике, построенной для производства ее изобретений, работали исключительно женщины. В историю вошло знаменитое изречение изобретательницы, адресованное женщинам: «Не забывайте брать у мужчин все, что они могут дать. Потому что, если этого не сделаете вы, они сделают это с вами».