Весомый вклад. Что женщины изобрели в автомобилях

Отопитель, "дворники", "поворотники", система POI — все это появилось в авто благодаря женщинам.

Автомобиль — изобретение мужчины и одна из главных его игрушек. Карл Бенц, Генри Форд, Николаус Отто, Рудольф Дизель, Анри Ситроен — эти имена пионеров автомобилестроения не нуждаются в представлении. Тем не менее без женщин автомобили не стали бы такими, какими они есть сейчас.

Женщины внесли огромный вклад в развитие автомобиля, применив свое видение мира, смекалку и ум для усовершенствования многих компонентов конструкции. Можно сказать, что мужчины изобрели автомобиль, а женщины сделали его комфортным и безопасным.

Рассказываем о наиболее значительных изобретениях женщин, нашедших применение в автомобилестроении и использующихся до сих пор.

Маргарет Уилкокс — изобретатель автомобильного отопителя, 1893 год

[ + – ] Маргарет Уилкокс, изобретатель автомобильного отопителя

В 1893 году американка Маргарет Уилкокс придумала и запатентовала эффективный автомобильный отопитель. Эта женщина-инженер являлась соучредителем американской компании по проектированию и установке домашних систем парового отопления, поэтому неудивительно, почему ей пришла в голову блестящая мысль, как улучшить комфорт в открытом кузове автомобиля (машин с жесткой крышей и полностью закрытым кузовом в те годы практически не выпускали).

Автомобильный отопитель Уилкокс основывался на идее теплообмена между жидкостью и воздухом. Конструкция включала внешний котел с водяной рубашкой и трубы в салоне, по которым циркулировала разогретая вода, нагревая воздух. Циркуляция жидкости осуществлялась принудительно, с помощью насоса.

[ + – ] Принципиальная схема автомобильного отопителя конструкции Маргарет Уилкокс

Патент на отопитель Маргарет Уилкокс получила 23 ноября 1893 года, а уже через два года ее изобретение нашло применение в одной из моделей американской марки Cadillac. Примечательно, что этот принцип до сих пор используется в автономных автомобильных отопителях, таких как, например, Webasto.

Мэри Андерсон — изобретатель автомобильных "дворников", 1903 год

[ + – ] Мэри Андерсон, изобретатель автомобильных стеклоочистителей

Изобретателем автомобильных стеклоочистителей или, в просторечии, "дворников" считается американка Мэри Андерсон. По легенде, зимой 1902 года во время поездки на автобусе в Нью-Йорке женщина увидела, насколько несладко приходится водителю, вынужденному постоянно выходить наружу и вручную очищать лобовое стекло от снега. Вскоре она разработала устройство, позволяющее очищать стекло, не выходя из салона. Прототип был построен одной из инженерных компаний, а патент на изобретение Андерсон получила в ноябре 1903 года сроком на 17 лет.

"Дворники", придуманные Андерсон, принципиально не отличались от существующих ныне: рычаг с закрепленной на нем полоской резины с внешней стороны стекла. Однако привод осуществлялся вручную водителем со своего места с помощью еще одного рычага.

[ + – ] Принципиальная схема автомобильного стеклоочистителя конструкции Мэри Андерсон

В 1905 году Мэри Андерсон пыталась продать свое изобретение канадской компании, но та не проявила интереса. В 1920 году срок патентной защиты истек, а уже в 1922-м фирма Cadillac стала первым автопроизводителем, включившим в стандартное оборудование своих машин стеклоочистители конструкции Андерсон.

Практически одновременно с Мэри Андерсон патентные заявки на стеклоочиститель для транспортных средств подали Роберт Дуглас и Джон Эпджон. Заявка Дугаласа была подана даже на три месяца раньше, но его стеклоочиститель предназначался для паровозов. А Эпджон зарегистрировал заявку 9 октября 1903 года, но действие патента было приоритетным на территории Великобритании.

Флоренс Лоуренс — изобретатель "поворотников"

[ + – ] Флоренс Лоуренс, изобретатель "поворотников"

Американка Флоренс Лоуренс (1886–1938) — не только звезда немого кино и автомобильный энтузиаст, а еще изобретатель концепции автомобильных сигналов поворота на основе выкидных сигнальных флажков. Придуманное ею приспособление (ориентировочно в начале 1910-х годов) позволяло простым нажатием кнопки выставлять флажок с нужной стороны, предупреждая других участников дорожного движения о маневре. Аналогично выкидывался флажок сзади перед началом торможения.

Такие выкидные флажки получили повсеместное распространение уже к середине 1920-х годов, затем на концах флажков появились светоотражатели и лампочки, а в конце концов их сменили интегрированные в кузов электрические "поворотники".

[ + – ] Сигнал поворота в виде выкидного флажка со светоотражателем. Фото: Wikipedia

Актриса, сыгравшая более чем в 250 фильмах, никогда не пыталась запатентовать свое изобретения или извлечь из него коммерческую выгоду. Интересный факт: Флоренс Лоуренс стала первой американской актрисой, чье имя начинают указывать на киноафишах. Кроме того, она известна как создательница одной из первых кинокомпаний Victor Studios, возглавляемых женщиной.

К слову, еще в 1909 году англичанка Перси Дуглас Гамильтон (да, снова женщина!) запатентовала идею указывать направления поворота автомобиля с помощью зажженного фонарика, но этот способ был неудобен и не получил распространения.

Стефани Кволек — изобретатель кевлара, 1964 год

[ + – ] Стефани Кволек, изобретатель кевлара

Американский химик польского происхождения Стефани Кволек (1923–2014) является изобретателем полимерного волокна полипарафенилен-терефталамид, более известного как кевлар. Кевлар обладает малым весом и высокой прочностью (в пять раз прочнее стали). В автомобилестроении этот материал широко применяется для армирования приводных ремней двигателей и трансмиссий, дисков сцепления и шин. А благодаря своей легкости кевлар получил широкое распространение для изготовления кузовных панелей — сначала в автоспорте, а затем и на дорожных автомобилях.

Кроме того, кевлар используется в авиастроении, для производства бронежилетов, спортивного инвентаря (ракетки, лыжи, бобы для бобслея) и спецодежды для пожарников, мотоциклистов и автогонщиков.

[ + – ] Сфера применения кевлара в автомобилестроении очень широка

Карьеру химика Стефани Кволек начала в 1946 году, устроившись в корпорацию DuPont. В 1964 году компания начала исследования для получения прочных и легких полимерных нитей, которые бы могли заменить тяжелый стальной корд в автомобильных шинах, что обещало экономию топлива. Полимерные волокна обычно изготавливаются путем прядения при выдавливании расплава через тонкие отверстия, но плавятся они с трудом, поэтому Кволек решила использовать прядение из раствора.

Получившаяся нить прекрасно вытягивалась и оказалась настолько прочной, что сначала Кволек подумала о поломке измерительного прибора. Однако повторные тесты подтвердили феноменальные свойства нового материала.

Современный кевлар был получен в 1971 году, а в 1975-м материал был выпущен на рынок. Однако Кволек не принимала активного участия в разработке способов его практического применения. В 1986 она покинула DuPont, хотя осталась консультантом компании. Кволек стала четвертой женщиной, удостоившейся включения в Национальный зал славы изобретателей, также получила около двух десятков патентов на изобретения в области химии. В день ее смерти в 2014 году DuPont объявила, что к тому моменту продано 1 млн бронежилетов из созданного ею кевлара.

[ + – ] Первым дорожным автомобилем с кузовом, практически полностью изготовленным из кевлара, стал суперкар Ferrari F40, представленный в 1987 году. Фото: Ferrari

Сриджа Арункумар — изобретатель системы POI, начало 2000-х годов

[ + – ] Сриджа Арункумар, изобретатель POI для автомобильных навигационных систем. Фото: Bosch

Сриджа Арункумар, будучи старшим разработчиком структуры программного обеспечения в индийском подразделении компании Bosch, придумала расширенную навигацию с POI (Points of Interest).

Система POI или "точки интереса" заметно улучшила удобство пользования автомобильными навигаторами, обозначая пользующиеся спросом общественные места и достопримечательности и помогая водителям не теряться в сложном трафике.

[ + – ] Система POI вывела пользование автомобильной навигацией на новый уровень. Фото: ResearchGate

Именно благодаря Арункумар вы сегодня можете с легкостью находить вдоль маршрута любые нужные вам места — заправки, рестораны и кафе, гостиницы, магазины и музеи. А еще сервис мгновенно оценили рекламодатели: владельцы бизнесов платят разработчикам картографических систем, чтобы их объекты появлялись в навигации.

Сриджа Арункумар стала первой женщиной в истории Bosch, получившей 19 зарегистрированных патентов. За свои достижения она удостоилась нескольких престижных наград, в том числе, германской Car Multimedia Inventor of the Year.

Эльдорадо Джонс — изобретатель глушителя, 1917 год

[ + – ] Американка Эльдорадо Джонс (на фото справа) считается одним из кандидатов на звание изобретателя глушителя

Изобретение автомобильного глушителя также нередко приписывают женщине. По одной из самых распространенных версий, акустический фильтр, ставший прообразом современного автомобильного глушителя, в 1917 году придумала американка Эльдорадо Джонс (1860–1932) по прозвищу "Iron Lady" ("Железная леди").

Впрочем, есть и другие версии. Еще в 1894 году французская компания Panhard et Levassor оснащала свои автомобили звуковыми фильтрами для снижения шума двигателя. В 1897 году подобное устройство использовал американский изобретатель Мильтон Ривз, который известен созданием автомобилей с шестью и восемью колесами.

Тем не менее мы решили включить Эльдорадо Джонс в наш обзор — столь яркая и неординарная это была личность. В 1917 году американка придумала устройство в виде небольшого металлического пропеллера, который устанавливался на пути выхлопных газов, уменьшая шум от двигателя без потери мощности. После испытаний патент на ее имя был зарегистрирован в 1923 году. Следует отметить, что Джонс, будучи страстной почитательницей авиации, видела применение своего изобретения, в первую очередь, в самолетах и не предполагала его использование в автомобилях.

Кроме глушителя, в активе Эльдорадо Джонс немало других изобретений: это, например, легкий электрических утюг, легкая складная гладильная доска для путешественников и складная вешалка. Интересно, что Эльдорадо Джонс можно считать одной из первых феминисток. Она недолюбливала мужчин, а на ее фабрике, построенной для производства ее изобретений, работали исключительно женщины. В историю вошло знаменитое изречение изобретательницы, адресованное женщинам: «Не забывайте брать у мужчин все, что они могут дать. Потому что, если этого не сделаете вы, они сделают это с вами».