8 Марта — Международный женский день: история возникновения праздника

Международному женскому дню предшествовал Национальный женский день. До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные числа марта.

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Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию.

8 марта сейчас — праздник женщин, весны, красоты и тюльпанов, однако возник он под совсем другим поводом. Раньше женщины не имели таких же прав, что и мужчины, общество не всегда было гендерно равным. Потому женщины неоднократно выходили на демонстрации против дискриминации. С течением времени в обществе изменились взгляды патриархальные обычаи.

Международному женскому дню предшествовал Национальный женский день, который отметили в США 28 февраля 1909 года в память о событиях 1908 года — забастовке работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда.

Праздновать Международный женский день предложила Клара Цеткин в 1910 году. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин. Предложение получило единодушную поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дата празднования зафиксирована не была. В Европе Международный женский день был впервые отмечен 19 марта 1911 г. В тот день люди вышли на улицы с требованием предоставить женщинам избирательное право, право на оплату труда наравне с мужчинами и право занимать государственные должности. До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные числа марта.

Фото: Соцсети

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства провозгласить любой день года Международным днем прав женщин и мира, в соответствии с их историческими и национальными традициями.

Международный женский день в Украине

8 марта осталось государственным праздником для многих постсоветских стран. Украина постепенно отходит от советского наследия, общество готово к переменам. Уже несколько лет в нашей стране обсуждают отказ от празднования Международного женского дня 8 марта. Недавно на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект. В нем предложили альтернативу — праздновать День украинской женщины 25 февраля. Сейчас официального решения о полной отмене 8 марта как Международного женского дня не существует. Поэтому по состоянию на начало 2024 года Международный женский день остается государственным праздником в Украине.

Хотя 8 марта воспринимают как коммунистический пережиток, многие украинские мужчины в этот день поздравляют своих любимых женщин, матерей, сестер, подруг с праздником весны.

Напомним, в прошлом году более 1,3 млн украинцев в приложении "Дія" проголосовали за сохранение выходного на 8 марта. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал такие показатели рекордными.