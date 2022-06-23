Експерт прогнозує різке падіння цін на вживані авто в Україні до зими

Погіршення економічної ситуації та зниження доходів громадян призведе до того, що багато власників не зможуть заправляти й обслуговувати свої авто. Тому вони намагатимуться якнайшвидше позбутися машин.

Ціни на старі авто в Україні до кінця року можуть різко знизитися. Такий прогноз озвучив на своїй сторінці у Facebook старший економіст Центру економічної стратегії (CES) Юрій Гайдай.

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За його словами, до зими в Україні накопичиться 1-1,5 млн "зайвих" авто. Власники готові продати їх практично за будь-які гроші.

Причиною бажання позбавитися автомобіля економіст називає погіршення ситуації в країні. До кінця року падіння економіки становитиме 30%, суттєво знизяться і реальні доходи громадян.

Навіть за оптимістичними прогнозами 10% автовласників не зможуть обслуговувати та заправляти свої машини. А це майже мільйон автомобілів, які можуть виставити на продаж.

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Крім того, на вторинному ринку з'являться сотні тисяч авто, власники яких уже покинули Україну. Також не варто забувати про тисячі машин із таксопарків, які зараз стоять на майданчиках у Києві та західних регіонах країни. За словами Юрія Гайдая, під час бойових дій знищено лише 2% всього автопарку України.

У цій ситуації та за умов серйозного дефіциту бюджету економіст пропонує припинити стимулювати ввезення авто. Виняток потрібно зробити лише для транспорту для ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні дозволили ввезення авто для розмитнення через морські та річкові порти.