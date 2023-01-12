Легенда за 2 мільйони євро: на продаж виставлено знаменитий 90-річний Bugatti (фото)

Усього випустили лише 38 Bugatti Type 55 Roadster і серед них немає двох однакових авто. В основі кабріолету лежить найуспішніший в історії гоночний автомобіль.

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У Франції на аукціон RM Sotheby's виставили Bugatti Type 55 Roadster 1932 року. За одну з найвідоміших моделей марки планують отримати від 1,8 до 2,2 мільйонів євро. Історію авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Усього випустили лише 38 Bugatti Type 55 Фото: RM Sotheby's

Елегантний родстер є серійною версією найуспішнішого гоночного авто всіх часів — Bugatti Type 35. У 20-х роках ця модель виграла понад 1 000 різних гонок по всьому світу.

[ + – ] Двигун запозичили в легендарного Bugatti Type 35 Фото: RM Sotheby's

У Bugatti Type 35 запозичили шасі, 2,3-літрову компресорну вісімку на 135 к. с. та 4-ступінчасту механічну КПП. Легкий (1 100 кг) спорткар розганяється до 100 км/год за 13 секунд і розвиває 180 км/год.

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Усього випущено тільки 38 Bugatti Type 55 Roadster і немає двох однакових авто — вони відрізняються окремими деталями дизайну. Кузови для них розробляв стиліст Жан Бугатті — син засновника французької марки.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль побудований на замовлення швейцарського підприємця, а його салон оброблений шкірою і деревом. За 90 років він неодноразово змінював власників та їздив у Люксембурзі, Бельгії, Великій Британії та США. У 2008 році спорткар Bugatti повністю відреставрували.

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