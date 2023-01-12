Легенда за 2 миллиона евро: на продажу выставлен знаменитый 90-летний Bugatti (фото)

Всего выпустили только 38 Bugatti Type 55 Roadster и среди них нет двух одинаковых авто. В основе кабриолета лежит самый успешный в истории гоночный автомобиль.

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Во Франции на аукцион RM Sotheby’s выставили Bugatti Type 55 Roadster 1932 года. За одну из самых известных моделей марки планируют выручить от 1,8 до 2,2 миллионов евро. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпустили только 38 Bugatti Type 55 Фото: RM Sotheby's

Элегантный родстер является серийной версией самого успешного гоночного авто всех времен – Bugatti Type 35. В 20-х годах эта модель выиграла более 1000 различных гонок по всему миру.

[ + – ] Двигатель позаимствовали у легендарного Bugatti Type 35 Фото: RM Sotheby's

У Bugatti Type 35 позаимствовали шасси, 2,3-литровую компрессорную восьмерку на 135 л. с. и 4-ступенчатую механическую КПП. Легкий (1100 кг) спорткар разгоняется до 100 км/ч за 13 с и развивает 180 км/ч.

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Всего выпущено только 38 Bugatti Type 55 Roadster и среди нет двух одинаковых авто — они отличаются отдельными деталями дизайна. Кузова для них разрабатывал стилист Жан Бугатти — сын основателя французской марки.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль построен по заказу швейцарского бизнесмена, а его салон отделан кожей и деревом. За 90 лет он неоднократно менял владельцев и ездил в Люксембурге, Бельгии, Великобритании и США. В 2008 году спорткар Bugatti полностью отреставрировали.

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