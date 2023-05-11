У Євросоюзі посилять вимоги до водіїв: що зміниться

У Євросоюзі хочуть зменшити кількість ДТП на дорогах загального користування. З цією метою з 2024 року буде змінено список вимог для водіїв віком від 65 років.

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У країнах Європейського Союзу з січня 2024 року набудуть чинності нові вимоги для водіїв віком від 65 років. Про це розповіли на сайті inPoland.

У ЄС зобов'яжуть водіїв віком від 65 років проходити психологічне обстеження для продовження посвідчень водія. Інакше їх позбавлятимуть прав.

Більш жорсткі вимоги є частиною проєкту Vision Zero. Він покликаний підвищити безпеку дорожнього руху в Європі та знизити кількість ДТП.

Результати психологічних обстежень покажуть, чи має водій можливі проблеми з концентрацією. Якщо результат підтвердить побоювання, такий водій не зможе більше керувати автомобілем.

Також у ЄС планують запровадити курси підвищення кваліфікації для водіїв віком від 70 років. Експерти зазначили, що ця категорія найчастіше потрапляє у ДТП.

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Ще одним нововведенням може стати зменшення терміну дії посвідчень водія для літніх громадян. Наприклад, водіям старше 70 років пропонується оновлювати права кожні п'ять років з обов'язковим проходженням психологічних обстежень кожні два роки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні хочуть запровадити посилений контроль за складанням іспитів на отримання посвідчень водія.