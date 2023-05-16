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Авто

Маршрутка преміум класу: у Китаї готують розкішний і дорогий мікроавтобус (фото)

китайська маршрутка, китайський автобус, Hongqi QM7, FAW Hongqi
Фото: CarNewsChina | Hongqi QM7 — дорогий представницький автобус

Новий Hongqi QM7 оснащений кондиціонером і камерою заднього виду, а пасажирські сидіння оздоблені шкірою. Автобус оснащений 303-сильною турбошісткою.

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Опубліковано фото нового FAW Hongqi QM7. Представницький мікроавтобус продаватимуть як державним структурам, так і приватним клієнтам. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Hongqi QM7, китайська маршрутка, китайський автобус, FAW Hongqi Fullscreen
Передня частина виконана у фірмовому стилі Hongqi
Фото: CarNewsChina

FAW Hongqi є найстарішим автовиробником Китаю, а його розкішні авто використав ще Мао Цзедун. Дорогі мікроавтобуси преміум класу для обслуговування різних заходів та прийому делегацій Hongqi випускає з 1980 року, причому первісток був клоном радянського ЗІЛ-118 "Юність".

китайський автобус, китайська маршрутка, Hongqi QM7, FAW Hongqi Fullscreen
Автобус оснащений 303-сильною бензиновою турбошісткою
Фото: CarNewsChina

Новий Hongqi QM7 продовжує цю лінійку. Мікроавтобус на 15 пасажирів виконаний у сучасній стилістиці марки та отримав фірмову широку решітку радіатора.

Новий автобус Hongqi QM7, китайська маршрутка, китайський автобус, Hongqi QM7, FAW Hongqi Fullscreen
Водій отримав цифрову панель приладів
Фото: CarNewsChina

Габарити Hongqi QM7:

  • довжина — 7 295 мм;
  • ширина — 2 090 мм;
  • висота — 2 785 мм;
  • колісна база — 3 990 мм.
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У салоні встановлені широкі крісла, оздоблені дорогою шкірою. Оснащення враховує цифрову панель приладів, кондиціонер, камеру заднього виду та парктронік.

Hongqi QM7 2023, китайська маршрутка, китайський автобус, Hongqi QM7, FAW Hongqi Fullscreen
Пасажирські сидіння оздоблені шкірою
Фото: CarNewsChina

Автобус Hongqi QM7 оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 303 к. с. та автоматичної КПП. Середня витрата палива становить 15,9 л/100 км.

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