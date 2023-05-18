Honda вивела на європейський ринок бюджетний електроскутер за 1000 євро (відео)

Електроскутер Honda EM1 e оснащений двигуном на 2,3 к. с. і може розвинути 45 км/год. Його запас ходу становить 48 км, а батарея виконана швидкознімною.

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У Європі з'явився новий Honda EM1 e. Легкий електроскутер продаватимуть за ціною від 985 до 1050 євро. Деталі нової моделі розкрили на офіційному сайті японського бренду.

Запас ходу скутера складає 48 км Фото: Honda

Мопед Honda EM1 e є першою електричною моделлю марки для європейського ринку. У лінійці Honda є інші дешеві електроскутери, проте вони представлені в країнах Азії та Африки.

Маса скутера складає 95 кг Фото: Honda

Нова Honda EM1 e – компактний двомісний електроскутер зі стриманим дизайном. Його споряджена маса з батареєю складає 95 кг.

Мопед Honda розганяється до 45 км/год Фото: Honda

Електроскутер Honda оснащений заднім мотор колесом потужністю 2,3 кл. с. (1,7 кВт), яке максимальна швидкість становить 45 км/ч. Переднє гальмо дискове, а заднє – барабанне.

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Компактна батарея ємністю 29,4 А∙год забезпечує запас ходу 48 км. Вона є швидкознімною і може заряджатися в домашніх умовах за 6 годин, а її ресурс становить 2500 циклів зарядки-розрядки.

Електричний мопед Honda EM1 e пропонують у білому, сірому та чорному кольорах. Оснащення включає діодну оптику, USB-роз'єм, 3,3-літровий відсік для поклажі під сидінням та невеликий задній багажник із кріпленням для сумок та боксів.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала недорогий електрокросовер для Європи.

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