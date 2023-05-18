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Авто

Старий Porsche 911 повернули у виробництво як електромобіль (фото)

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Фото: Everrati | Вартість електрокара складе понад 360 тисяч доларів

Новий електромобіль повторює зовнішність культового Porsche 911 ST. Електрокар здатний розганятися до сотні за 4 секунди та може проїхати на одному заряді до 322 км.

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Британська компанія Everrati представила новий електромобіль на базі раритетного спорткара Porsche 911 ST. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Porsche 911 першого покоління випускався з 1963 по 1989 рік. Це був один з найтехнологічніших і найшвидших спорткарів тих років.

Новий електромобіль повторює зовнішність культового Porsche 911 ST. Це полегшена версія спорткара, яка була створена для перегонів обмеженим тиражем у 24 екземпляри.

Porsche 911 ST Everrati Fullscreen
Кузов електромобіля зібраний вручну
Фото: Everrati

Електрокар заснований на шасі Porsche 911 першого покоління та отримав кузов ручної збірки. Стандартний бензиновий двигун замінили на електричну силову установку від Tesla Model S.

Porsche 911 ST від Everrati оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 446 к.с., які встановлені на задню вісь. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж чотири секунди.

Porsche 911 ST Everrati Fullscreen
Електромобіль здатний розганятися до сотні менше ніж за 4 секунди
Фото: Everrati

Електромотори живить акумуляторна батарея місткістю 62 кВт·год. Вона забезпечує запас ходу на одному заряді до 322 км.

До списку обладнання входять кондиціонер, підсилювач керма та мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay. Також клієнти можуть замовити електромобіль зі спортивною підвіскою TracTrive.

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Porsche 911 ST від Everrati надійде у продаж до кінця 2023 року. Очікується, що вартість моделі складе понад 360 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на японському острові Окінава виявлено покинутий Porsche 911 Carrera.