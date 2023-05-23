В Україні встановлять додатковий контроль над перевізниками: що зміниться

В Україні суворіше стежитимуть за транспортом з ознаками перевантаження. Нововведення допоможуть зберегти оптимальний стан доріг у країні.

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Міністерство відновлення України ухвалило низку нововведень, які спрямовані на покращення контролю за безпекою доріг. Про це повідомили на сайті відомства.

Кабінет міністрів України ухвалив порядок супроводу транспорту з ознаками навантаження. Після виявлення порушення такий транспорт отримає заборону на подальший рух.

Інспектори Укртрансбезпеки матимуть можливість стежити за дотриманням норм із завантаження автотранспорту перевізниками. Вони зможуть самостійно зупиняти транспорт з ознаками перевантаження та супроводжувати його для зважування до спеціально облаштованого майданчика.

Також ухвала дозволить використовувати спеціальний блокуючий пристрій, якщо водій відмовляється їхати до місця зважування або виправляти порушення у разі його підтвердження.

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Ознаки перевантаження транспорту:

завантаження вище за борти;

просідання підвіски;

відсутність товарно-транспортної накладної чи відмова її пред'явити.

Раніше Фокус розповів, що в Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.