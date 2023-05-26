Розкішний кросовер Bentley перетворили на ідеальне авто для пастухів (фото)

Bentley Bentayga S "Bentley" представили на фестивалі собак Goodwoof. Кросовер відрізняється незвичайним забарвленням кузова, яке було обрано не випадково.

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Bentley представили незвичайну версію для розкішного кросовера Bentley Bentayga S. Спецверсія "Bentley" відрізняється незвичайним забарвленням кузова. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Bentley Bentayga S "Bentley" представили на фестивалі собак Goodwoof. Забарвлення кузова імітує собаку породи бордер-колі, яка відома своїми здібностями вести за собою стадо овець.

Забарвлення створене за допомогою плівки, яку можна легко зняти. Її вигляд повторює шерстний покрив собаки.

Плівка повторює шерсть собаки породи бордер-колі Фото: Bentley

Назва спеціальної версії не є каламбуром. Річ у тім, що Бентлі досить поширене прізвисько для собак у Великій Британії.

Бентлі є поширеним прізвиськом для собак у Великій Британії Фото: Bentley

Власники собак на прізвисько Бентлі отримали безкоштовну перепустку на захід VIP Car Bark. Також такий статус отримали всі власники автомобілів Bentley.

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Загалом на фестивалі Goodwoof вдалося зібрати 8000 собак та їхніх власників. Захід тривав два дні та під час його проведення вдалося зібрати сотні тисяч доларів на благодійність.

Bentley Bentayga S "Bentley" привернув увагу багатьох відвідувачів фестивалю Фото: Bentley

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на продаж за 94 200 доларів виставили унікальний седан Bentley Mulsanne, який належав королю Чарльзу III.