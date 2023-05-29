Гібрид Toyota Prius порівняли на прямій з американськими маслкарами (відео)

Гібридний хетчбек Toyota Prius порівняли з культовими маслкарами 80-х і 90-х. Економний автомобіль довів, що він не такий і повільний, як може здатися, на перший погляд.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між гібридом Toyota Prius та класичними американськими маслкарами Pontiac Trans Am та Chevrolet Corvette C4. Відео опублікували на YouTube-каналі TFLclassics.

Гібридний хетчбек Toyota Prius прославився завдяки своїй низькій витраті палива та малій кількості шкідливих викидів. Проте модель з роками ставала все швидше.

Toyota Prius все ще не може їхати так само швидко, як сучасні спортивні автомобілі. Саме тому блогери порівняли гібрид з Pontiac Trans Am Comp T/A 1995 року та Chevrolet Corvette C4 1988 року.

Pontiac Trans Am Comp T/A оснащений 5,7-літровим двигуном V8 потужністю 305 к.с. Вага авто складає 1710 кг.

Під капотом Chevrolet Corvette C4 встановлено 5,7-літровий двигун V8 потужністю 245 к.с. Спорткар важить 1515 кг.

Toyota Prius оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном та електромотором сумарною потужністю 200 к.с. Вага авто складає 1405 кг.

У першому заїзді Toyota Prius порівняли з Pontiac Trans Am. Гібрид впевнено стартував з місця, але потужніший маслкар зміг обійти його перед фінішем.

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Потім хетчбек порівняли з Chevrolet Corvette C4. На цей раз маслкар не залишив жодного шансу на перемогу для Toyota Prius.

Раніше Фокус розповів, що блогери порівняли преміальні трирядні кросовери Mazda CX-90, Acura MDX Type S та Genesis GV80 у драг-рейсингу.