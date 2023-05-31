Accord на мінімалках: Honda показала недорогий седан із витратою менш ніж 5 л на 100 км (фото)

Нова Honda Inspire — великий седан D-класу вартістю від $27 000. Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях

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Опубліковано офіційні фото Honda Inspire нового покоління. Сімейний седан D-класу надходить у виробництво з червня. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Honda Inspire випускають із 1989 року, і в окремих країнах авто продавали за назвою Acura RL. Седан завжди був побудований на базі Honda Accord, і, оскільки нещодавно з'явився новий Accord, тепер прийшов час для його побратима.

У седана динамічна похила лінія даху Фото: Honda

У профіль нова Honda Inspire повторює Accord. У неї довгий капот і похилий дах. А ось "обличчя" в авто самобутнє — з широкою "пащею" решітки радіатора та розкосими фарами. Позаду седан відрізняється від побратима тоненькими ліхтарями та спойлером на кришці багажника.

Седан отримав віртуальну панель приладів Фото: Honda

У салоні компонування знайоме за Honda Accord 2023, але є й відмінності. Inspire має інші перемикачі на центральній панелі, змінені вентиляційні дефлектори, нову графіку віртуальної панелі приладів і кнопки замість важеля КПП.

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Нова Honda Inspire 2023 доступна з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 192 к.с. і гібридною установкою, що складається з 2,0-літрової 184-сильної четвірки та електромотора потужністю 148 к.с. В останньому випадку витрата палива становить 4,9 л/100 км, і можна проїхати близько 80 км в електричному режимі.

Замість важеля КПП встановлені кнопки Фото: Honda

Виробництво седана налагодять на китайському підприємстві GAC-Honda. Це зробить авто дешевшим, ніж Honda Accord — ціна Inspire стартує з 27 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda показала недорогий електрокросовер для Європи із запасом ходу понад 400 км.

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