Море карбону та 780 сил: представлено найшвидший кросовер Audi (фото)

Audi RS Q8 отримав безліч зовнішніх та внутрішніх доробок. Заряджений кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,3 секунди та розвивати швидкість до 320 км/год.

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Тюнінг-ательє Mansory представило пакет доробок для Audi RS Q8. Заряджений кросовер отримав новий кузовний обвіс та покращений двигун. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Кузов Audi RS Q8 пофарбували у зелений колір. Зверху з'явилася жовта декоративна смуга по всій довжині кузова.

Капот, бічні дзеркала заднього виду, спойлер, сплітер та багато інших кузовних деталей виконані з карбону. Також автомобіль отримав нові вихлопні патрубки та дифузор.

Ззаду з'явилися нові вихлопні патрубки та дифузор Фото: Mansory

На авто можна знайти безліч нових повітрозабірників. Всі вони функціональні та допомагають охолоджувати двигун та гальма.

Зміни не закінчуються на екстер'єрі. В інтер'єрі також з'явилося багато нових елементів з карбону. Кнопку запуску двигуна перенесли на стелю.

У салоні з'явилося багато нових елементів з карбону Фото: Mansory Кнопку запуску двигуна перенесли на стелю Фото: Mansory

Audi RS Q8 від Mansory оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 780 к.с. та 1000 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

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Цей пакет доопрацювань був виконаний у єдиному екземплярі для неназваного клієнта. Вартість тюнінгу не розкривається.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Range Rover 2023 отримав розкішну та екстравагантну версію від ательє Mansory.