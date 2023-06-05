Експерти назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 30 авто, серед яких є седани, хетчбеки, кросовери та електромобілі. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту не тільки для водія та дорослих пасажирів, а й для дітей.
Британські експерти назвали найбезпечніші моделі авто, які доступні для покупки на європейському ринку у 2023 році. Всі ці автомобілі отримали максимальний бал за підсумками краш-тестів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP проводить краш-тести автомобілів з 1997 року. З кожним роком випробування стають суворішими, а більш сучасні моделі стають безпечнішими.Важливо
Загалом експерти виділили 30 автомобілів. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту не тільки для водія та дорослих пасажирів, а й для дітей.
Топ 30 найбезпечніших автомобілів 2023 року:
- Lexus NX
- Mercedes-Benz C-Class
- Cupra Born
- Volvo XC40
- Kia EV6
- Volkswagen Multivan
- Volkswagen Polo
- Volkswagen Tiago
- Jeep Grand Cherokee
- Land Rover Discovery Sport
- Lexus RX
- MG4
- Skoda Octavia
- Hyundai Ioniq 6
- Kia Sportage
- Tesla Model S
- BMW 2 Series Active Tourer
- Mercedes-Benz EQE
- Genesis GV60
- Kia Niro
- Polestar 2
- Lucid Air
- Ora Funkycat
- Skoda Enyaq iV
- Nissan Qashqai
- Smart #1
- BMW 3 Series
- Tesla Model Y
- Subaru Forester
- Audi A1
Раніше Фокус писав, що в Euro NCAP назвали найбезпечніші комерційні фургони 2023 року.