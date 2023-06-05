Представлено недорогий електроскутер за $2895 з максимальною швидкістю 80 км/год (фото)

Emove RoadRunner Pro отримав стильний дизайн і комфортну підвіску. Запас ходу становить 82 км одному заряді, а зарядка від 0 до 100% займає приблизно 10,4 години.

Related video

Компанія VoroMotors відкрила попереднє замовлення на свій швидкий електроскутер Emove RoadRunner Pro. Він здатний розвивати швидкість до 80 км/год. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Emove RoadRunner Pro отримав стильний дизайн з великою передньою фарою. На раму встановлено двомісне сідло, під яким розташована акумуляторна батарея.

Габарити Emove RoadRunner Pro:

довжина — 1 440 мм;

ширина — 780 мм;

висота — 1 100 мм.

Електроскутер важить 52 кг та може витримувати вагу до 150 кг. У цьому допомагає міцна конструкція зі сталі.

Позаду розмістили ліхтар Фото: VoroMotors

Emove RoadRunner Pro оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 2000 Вт. Максимальна швидкість електроскутера становить 80 км/год.

Електромотори живить знімна батарея LG місткістю 30 А·год. Запас ходу становить 82 км одному заряді, а зарядка від 0 до 100% займає приблизно 10,4 години.

Emove RoadRunner Pro отримав комфортну підвіску з кількома амортизаторами. На електросамокат також встановили колеса з 14-дюймовими безкамерними шинами.

Важливо

Представлено найдешевший Mercedes-AMG за $1500: у нього два колеса та електромотор (фото)

До списку обладнання входить 3,5-дюймовий TFT дисплей. Він відображає всі дані про подорож, враховуючи швидкість, рівень заряду батареї та температуру електромоторів.

У список обладнання входить 3,5-дюймовий TFT дисплей Фото: VoroMotors

Emove RoadRunner доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті за 2 895 доларів. Пізніше модель буде запропонована за 4 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що Bugatti представили розкішний електросамокат.