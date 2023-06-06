Старі спорткари BMW, Mazda та Nissan порівняли у заїзді по прямій (відео)

Два з трьох автомобілів отримали безліч доробок, які збільшили їхню потужність до 500 сил і більше. У всіх заїздах фаворитом виявився один з трьох авто.

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Блогери влаштували драг-рейсінг між BMW M3, Mazda RX-7 та Nissan 240SX. Усі три автомобілі отримали безліч доробок. Відео опублікували на YouTube каналі Sam CarLegion.

BMW M3, Mazda RX-7 та Nissan 240SX були справжніми іконами серед любителів швидкої їзди свого часу. Це легкі купе з відмінною керованістю та потужними двигунами.

BMW M3 1999 року випуску оснащений 3,2-літровим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 520 к.с. Це найпотужніший автомобіль з трійки претендентів.

Під капотом Mazda RX-7 1987 року випуску розміщений 1,3-літровий роторний двигун потужністю близько 200 к.с. Це єдиний автомобіль з трійки без турбонаддуву.

Nissan 240SX 1996 року випуску оснащений 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном 2JZ від Toyota потужністю 575 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

У першому заїзді BMW M3 впевнено вирвався вперед. Nissan 240SX посів друге місце, а Mazda RX-7 фінішувала останньою.

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У всіх наступних заїздах BMW M3 переміг. Японські спорткари не змогли наздогнати німецьке купе через меншу потужність.

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