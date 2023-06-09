Рідкісний американський спорткар 70-х виставили на аукціон за $2,75 мільйони (фото)
Початкова ставка за маслкар складає 2,75 млн доларів. Спорткар оснащений величезним 7,0-літровим двигуном V8 потужністю 425 к.с.
У США на аукціон виставили дуже рідкісний кабріолет Plymouth Barracuda 1971 року випуску. Загалом було збудовано п'ять таких авто. Про це повідомили на сайті eBay.
У 1971 році Plymouth випустили 114 автомобілів HEMI Cuda (топова версія моделі). З них лише сім автомобілів зійшли з конвеєра у кузові кабріолет. Лише п'ять екземплярів оснащувалися автоматичною коробкою передач.
Цей Plymouth Barracuda пофарбований у колір Sno White з чорною аерографією Hemi на кузові. Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски білого кольору з хромованими елементами.
Спорткар оснащений опціональним пакетом A36 Performance Axle Package, який покращує керованість авто, радіо R26 AM з касетним магнітофоном та хромованими вихлопними патрубками. Автомобіль двічі реставрувався, зберігши більшу частину оригінальних деталей.
Пробіг цього рідкісного авто становить лише 49 890 км. Кабріолет відмінно зберігся та не потребує ремонту.
Plymouth Barracuda HEMI Cuda оснащений 7,0-літровим двигуном V8 потужністю 425 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6 секунд.Важливо
Початкова ставка за маслкар складає 2,75 млн доларів. Торги за лот закінчуються вже 10 червня.
Раніше Фокус розповів, що в США виявили покинутий Pontiac GTO 1970 року.