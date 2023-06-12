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Авто

Експерти назвали електромобілі з найбільшим реальним запасом ходу

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Фото: Tesla | Tesla Model S у версії Long Range змогла проїхати 672 кілометри без підзарядки

До рейтингу увійшли 15 електромобілів із запасом ходу понад 500 км на одному заряді. Усі авто тестували в суху погоду й за температури від 15 до 20 градусів за Цельсієм.

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Норвезькі експерти протестували 32 електромобілі та перевірили їхній реальний запас ходу. Вони виділили моделі, які можуть проїхати понад 500 км на одному заряді. Рейтинг було опубліковано на сайті Motor.no.

Часто виробники завищують реальний запас своїх електромобілів. Експерти довели, що в деяких випадках електричні моделі можуть проїхати на одному заряді навіть більше, ніж зазначено в характеристиках.

Електромобіль Tesla Model S у версії Long Range зміг проїхати 672 кілометри без підзарядки. Це на 38 км більше від заявленого в характеристиках запасу ходу.

Варто зазначити, що умови для тестування були ідеальними. Всі електромобілі їхали в суху погоду й за температури від 15 до 20 градусів за Цельсієм.

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Топ 32 електромобілі за запасом ходу на одному заряді:

  1. Tesla Model S Long Range — 672 км
  2. Polestar 2 — 601,7 км
  3. Nio ET7 — 589 км
  4. Xpeng G9 — 587,8 км
  5. Nissan Ariya — 580,8 км
  6. BMW i7 — 580,7 км
  7. Mercedes-Benz EQE 350 — 578 км
  8. Mercedes-Benz EQS SUV 580 — 577 км
  9. Hyundai Ioniq 6 — 566,9 км
  10. Xpeng P7 — 557 км
  11. Tesla Model X Plaid — 546 км
  12. Nio ET5 — 541,7 км
  13. Audi Q8 e-tron Sportback 55 — 529 км
  14. Voyah Free — 510 км
  15. Hongqi E-HS9 — 500,2 км
  16. Mercedes-Benz EQB 250 — 460 км
  17. BYD Han — 452 км
  18. Tesla Model Y Standard Range — 449 км
  19. Nio EL7 — 443,9 км
  20. Toyota bZ4x — 443,5 км
  21. MG 4 — 439,6 км
  22. Toyota bZ4x — 434,2 км
  23. Kia EV6 GT — 424,3 км
  24. BMW iX1 xDrive30 — 419,6 км
  25. JAC e-JS4 — 400 км
  26. MG Marvel — 397 км
  27. MG 5 — 396 км
  28. Volkswagen ID.Buzz — 396 км
  29. DS 3 E-Tense — 383 км
  30. BYD Atto 3 — 364 км
  31. Jeep Avenger — 363 км
  32. Subaru Solterra — 360,5 км

Раніше Фокус розповів, що в Китаї представили електромобіль Neta S із запасом ходу понад 1000 км.