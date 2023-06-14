Конкурента Land Rover Defender від Xiaomi розсекретили до прем'єри (відео)

Позашляховик стане гібридом, в якому ДВЗ заряджатиме електромотори. За чутками, гранична ціна моделі становитиме близько 69 900 доларів.

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У Китаї помітили стильний гібридний позашляховик від дочірньої компанії Xiaomi. Новинка конкуруватиме з Land Rover Defender та Mercedes-Benz G-Class. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Виробництвом нового позашляховика займеться бренд Rox Motor. Він є підрозділом компанії Roborock, якою володіє Xiaomi.

Позашляховик Rox був помічений повністю без камуфляжу. На відео можна розглянути велику матову решітку радіатора та T-подібні фари.

Позаду буде розташоване запасне колесо, як у Mercedes-Benz G-Class. Новинка отримає агресивний дизайн з прямокутними формами.

На задніх дверях розмістять запасне колесо Фото: Weibo

Позашляховик буде запропонований з 20-дюймовими колісними дисками. Вони будуть взуті у шини розмірністю 265/50.

Новинка є гібридом EREV. Автомобіль буде оснащений бензиновим двигуном, який заряджатиме електромотори.

Очікується, що позашляховик Rox зможе проїхати на одному заряді у топовій версії близько 1000 км. Також новинка отримає підтримку швидкого заряджання.

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Офіційно вартість позашляховика ще не назвали. З чуток, гранична ціна авто складе близько 500 000 юанів (69 900 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що електричний позашляховик Baojun Yep отримає оригінальну ретроверсію.