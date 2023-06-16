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Авто

Представлено футуристичний електричний седан із запасом ходу понад 800 км (відео)

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Фото: Aehra | Перші поставки клієнтам розпочнуться до 2026 року

Седан Aera увійде до преміального сегмента електромобілів і запропонує разючі характеристики. Електромобіль зможе розганятись до сотні приблизно за 3 секунди.

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Італо-американський бренд Aehra представив інноваційний електричний седан з футуристичним дизайном. Електромобіль отримав багате оснащення та великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У травні відбулася презентація електрокросовера Aehra, а тепер бренд порадував публіку новою моделлю. Новинка побудована на базі кросовера, але отримала інший кузов.

Спереду розташовані вузькі фари та великі повітрозабірники у бампері. Седан відрізняється обтічним дизайном та незвичайними дверима.

Позаду встановлені вузькі світлодіодні ліхтарі та масивний дифузор. На кришці багажника розмістився фіксований спойлер.

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Позаду розташовані вузькі світлодіодні ліхтарі
Фото: Aehra

Поки обидві моделі представлені у вигляді концепт-карів, але в Aehra заявили, що серійні версії мало чим відрізнятимуться від них. Вони збережуть свій унікальний дизайн та передові технології.

Aehra седан Fullscreen
Седан Aehra отримав обтічний силует
Фото: Aehra

Седан Aehra оснастять кількома електромоторами сумарною потужністю 800 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3 секунд.

Автомобіль оснастять акумуляторною батареєю місткістю 120 кВт·год. Це забезпечить запас ходу понад 800 км на одному заряді.

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Також седан отримає футуристичний інтер'єр з великими моніторами всередині. Кермо отримає скошену прямокутну форму.

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Обидві моделі отримають футуристичний інтер'єр
Фото: Aehra

Перші поставки кросовера та седана Aehra клієнтам розпочнуться до 2026 року. Моделі продаватимуть у Північній Америці, Європі, Китаї та країнах Перської затоки.

Раніше Фокус писав, що Toyota готує нову спортивну модель на електротязі з незвичайною конструкцією.