Представлено італо-американський електрокросовер із запасом ходу до 800 км (фото)

Електрокросовер Aera увійде до сегмента преміумкласу та пропонуватиме високий рівень розкоші. Електромобіль оснастять акумуляторною батареєю на 120 кВт·год, що дозволить забезпечити запас ходу до 800 км на одному заряді.

Related video

Італо-американський стартап Aehra показав свій перший електрокросовер. Модель отримала яскравий дизайн з ефектними дверима. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Стартап Aehra був заснований у 2022 році. Нещодавно компанія підписала угоду з австрійським виробником акумуляторів Miba, завдяки якій автомобілі бренду отримають інноваційні акумуляторні батареї.

В Aera заявили, що їхній новий кросовер матиме запас ходу до 800 км на одному заряді. Цього також вдасться досягти завдяки обтічному кузову з низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору.

Позаду розташовані вузькі світлодіодні ліхтарі Фото: Aehra

Перший електромобіль Aera отримає агресивний дизайн з вузькими фарами. Відмінною рисою моделі стане незвичайний механізм відчинення бічних дверей. Вони відчинятимуться не вбік, а вгору.

Бічні двері відчинятимуться не вбік, а вгору Фото: Aehra

Електрокросовер Aera увійде до сегмента преміумкласу та пропонуватиме високий рівень розкоші. Також очікується, що модель зможе розганятись від 0 до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.

Електрокросовер Aehra отримає футуристичний інтер'єр Фото: Aehra

Перший електрокросовер Aera зможе використовувати систему заряджання 950 В для швидкого заряджання потужністю 350 кВт. Живитиме електромотори акумуляторна батарея на 120 кВт·год.

Важливо

Британці показали легкий електромобіль для перегонів у ретростилі (фото)

Aera мають намір розпочати перші поставки електрокросовера клієнтам наприкінці 2025 року. Модель буде доступна для покупки в Європі, Китаї, країнах Перської затоки та Північної Америки.

Раніше Фокус писав, що електричний суперкар Rimac Nevera відзначився новими досягненнями.